La cantante y modelo Dua Lipa se encuentra cumpliendo 30 años

La cantante, compositora y modelo, Dua Lipa está llegando al tercer piso…Así como lo lees, ¡Hoy es su cumpleaños número 30! y nosotros también queremos sumarnos a estas celebración.

Nacida en Londres un 22 de agosto de 1995, producto de un matrimonio de refugiados, albanokosovares, Dua Lipa se ha convertido en una de las estrellas más destacadas de la última década por su vibrante sonido y redefinición de la música pop que ha puesto a cantar y bailar a todo el mundo.

El camino a la fama de Dua Lipa

Aunque Dua estuvo acercada a la música toda su vida, no fue hasta el 2013 que comenzó dedicarse a este arte de manera profesional, cuando firmó un contrato con Tap Management mientras trabajaba como camarera.

En esta compañía escribió la canción “Hotter than Hell”, misma que formaría parte de su disco debut, la cuál le abrió el camino para poder firmar su contrato con el gigante de la industria Warner Music Group.

Durante estos primeros años de carrera, la cantante tuvo algunos altibajos, mismos que no dejaban de sorprender por su temprana edad, su primer disco “Dua Lipa” de 2017 fue muy bien recibido en Europa y con ello le bastó para comenzar su relación con Estados Unidos.

El ascenso de una estrella

Pocos años después y una vez posicionada, Dua le mostró al mundo “Future Nostalgia” en marzo del 2020, una época complicada por la situación que el mundo pasada debido a la pandemia pero lejos de frenar su carrera, se convirtió en un fenómeno mundial, de donde destacan canciones como “Don’t Stop Now”, “Physical”, “Levitating” o “Pretty Please”.

Su destacado trabajo y el sonido que redefinió la música pop le valió para codearse con artistas de talla mundial como Elton Jhon, Miley Cyrus, Bad Bunny, J Balvin, Pop Smoke o incluso Kevin Parker de la banda de rock y psicodelia Tame Impala.

Hoy con una carrera totalmente consolidada tras el lanzamiento de su tercer disco “Radical Optimism”, Dua Lipa se ha convertido en una de las artistas más seguidas y destacadas de la época.