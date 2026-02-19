Botafogo ficha a uno de los mejores y más caros jugadores de Argentina

Mientras Martin Anselmi (ex Cruz Azul) no la pasa bien en el Botafogo, este equipo está a punto de fichar a uno de los mejores y más caros jugadores que tiene la liga de Argentina en la actualidad. Todo indica que es cuestión de horas para que sea presentado de manera oficial en el equipo del Brasileirao. Un refuerzo top.

Así como en el Brasileirao surgieron nuevas noticias sobre Neymar Jr., ahora el tema que no pasa desapercibido es la inminente llegada de Cristian Medina al Botafogo. El jugador multicampeón con Boca Juniors y Estudiantes de La Plata tiene un pie y medio en el futbol de Brasil. Con solo 23 años, es de los mejores y más caros futbolistas de ese país.

Cristian Medina, el jugador de la polémica financiera y su posible arribo a Botafogo

En enero de 2025 y de manera sorpresiva, Cristian Medina abonó los 15 millones de dólares que costaba su cláusula de rescisión y se marchó de Boca Juniors para llegar como jugador libre a Estudiantes de La Plata, con la promesa de que lo dejarían salir a un futbol que pague más dinero en salarios en el futuro.

Lo que causó polémica fue que el empresario Foster Gillett puso el dinero para esa rescisión de contrato y no Estudiantes, algo inédito en el futbol argentino, donde los gerenciamientos no son moneda corriente ni mucho menos. Finalmente ahora el Pincha, que no puso plata por Medina, ahora recibiría 100 mil dólares por dejar ir al mediocentro argentino al Botafogo.

Los números de Cristian Medina en Argentina

De acuerdo a los datos de sitios de estadística como BeSoccer, Transfermarkt y SofaScore, estos son los números de Cristian Medina jugando en el futbol de Argentina: