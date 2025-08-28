Del videojuego a la desaparición: joven de Morelos hallado en central camionera de Jalisco

Un adolescente de Morelos, reportado como desaparecido desde el 24 de agosto, fue localizado en la Nueva Central Camionera de Guadalajara, Jalisco dos días después. El hallazgo se dio gracias a la intervención de la Fiscalía del Estado de Jalisco en coordinación con la Guardia Nacional, luego de que personas en el lugar alertaran que el joven pedía dinero para poder regresar a su casa.

¿Estafas y peligros en medio de los videojuegos?

De acuerdo con la versión del adolescente, salió de Morelos el domingo con rumbo a Jalisco para encontrarse con una joven a quien conoció a través de un videojuego. Su plan era reunirse con ella en Guadalajara, pero las cosas no salieron como esperaba.

🚔 Policías investigadores en coordinación con la @GN_MEXICO_, pusieron a salvo a un adolescente originario de Morelos que había sido reportado como desaparecido el 24 de agosto y que fue localizado en la Nueva Central Camionera de Guadalajara. (1-2) pic.twitter.com/0jcymuiTqZ — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) August 27, 2025

Antes de poder cumplir su cita, fue víctima de un robo dentro de la terminal de autobuses, lo que lo dejó sin recursos y sin poder continuar con su objetivo. Esta situación no solo complicó su viaje, sino que lo convirtió en una persona vulnerable, expuesta a mayores riesgos en una ciudad que no conocía.

Rescatan a joven que viajó a Jalisco para encontrarse con una adolescente que conoció por un videojuego

Tras su localización el 26 de agosto, agentes de la Fiscalía del Estado aseguraron al menor y lo trasladaron a resguardo. Desde ese momento, comenzaron las gestiones en coordinación con las autoridades de Morelos para garantizar su reintegración con su familia lo más pronto posible.

Juegos en línea, un riesgo para los menores de edad

Aunque la historia tuvo un final favorable, también deja sobre la mesa un tema de gran preocupación: los riesgos a los que se enfrentan los adolescentes en el mundo digital. Las amistades que nacen en videojuegos o redes sociales pueden parecer inofensivas, pero cuando se trasladan a la vida real sin supervisión adulta, pueden poner en riesgo la seguridad de los menores.

Las autoridades han insistido en la importancia de que padres y madres estén atentos al uso que sus hijos hacen de internet y de las plataformas de entretenimiento, pues casos como este muestran que la línea entre lo virtual y lo real puede ser peligrosa.