La canícula 2025 en México: Esto es lo que necesitas saber sobre el calor extremo

Con la canícula 2025 a la vuelta de la esquina, México se prepara para enfrentar algunos de los días más intensos del año y las temperaturas máximas pronosticadas para esta temporada te sorprenderán. Si te preguntas qué tan intenso será el sol y cómo te afectará, a continuación te guiamos para entender y anticipar el calor extremo que se avecina.

¿Cuándo empieza la canícula en México? Se viene el calor extremo

Anque aún no existe un pronóstico oficial, la canícula 2025 en México podría comenzar entre julio y agosto, con una duración aproximada de 40 días. Se caracteriza por un periodo de calor extremo y una disminución significativa de las lluvias, ocurriendo durante la temporada de lluvias, pero con una interrupción temporal en las precipitaciones.

Durante esta canícula, se esperan temperaturas máximas de hasta 45 °C en al menos 21 estados del país, principalmente en el sureste, centro, Bajío y algunas zonas del norte. Entre los estados más afectados están:



Campeche

Chiapas

Quintana Roo

Tabasco

Veracruz

Yucatán

Colima

Guerrero

Michoacán

Morelos

Oaxaca

Puebla

Tlaxcala

Guanajuato

Hidalgo

San Luis Potosí.

También habrá calor intenso, aunque menor, en Sonora, Sinaloa, Zacatecas y Ciudad de México. Si bien estas entidades podrían no alcanzar los picos extremos de otras regiones, sus habitantes sentirán el impacto de esta temporada con un aumento considerable en las temperaturas y la necesidad de tomar precauciones.

¿Cómo protegerse de la canícula 2025? Medidas de prevención

Para protegerte del calor extremo durante la canícula 2025 en México, la Secretaría de Salud recomienda tomar en cuenta lo siguiente:



Bebe mucha agua y evita bebidas alcohólicas o muy frías.

Evita salir al sol entre las 10 a.m. y 4 p.m.

Usa ropa ligera, colores claros, sombrero y protector solar.

Quédate en lugares frescos y ventilados.

No hagas ejercicio intenso en horas de calor.

Cuida especialmente a niños, adultos mayores y mascotas.

Si tienes síntomas de golpe de calor, busca sombra, hidrátate y acude al médico.

Es fundamental tomar precauciones para evitar problemas de salud y cuidar el consumo de agua durante este periodo de altas temperaturas.