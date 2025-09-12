Vecinos de Ecatepec frustran asalto: uno de los presuntos ladrones murió atropellado

La madrugada de este jueves se registró un violento intento de asalto en la colonia Ciudad Cuauhtémoc, en Ecatepec, Estado de México, que dejó como saldo la muerte de un presunto delincuente y otro más gravemente herido.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres ingresaron a una vivienda ubicada en la calle Naranjos, donde amagaron a una familia con la intención de despojarlos de sus pertenencias. Sin embargo, una de las víctimas logró pedir auxilio a los vecinos, quienes rápidamente acudieron en su apoyo.

Al notar que habían sido descubiertos, los presuntos ladrones intentaron escapar. En medio de la huida, ambos fueron arrollados por un vehículo, lo que provocó que quedaran malheridos.

Atropellan a presunto asaltantes en Ecatepec, Edomex; uno de ellos está muerto y el otro hospitalizado|FIA

Vecinos golpean a asaltantes en Ecatepec

Tras el atropellamiento, los habitantes de la zona retuvieron a los sujetos y los golpearon. Uno de ellos perdió la vida en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a un hospital bajo resguardo policial para recibir atención médica.

La escena fue acordonada por elementos de seguridad, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llevó a cabo el levantamiento del cuerpo y abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Robo a casa habitación: cifras alarmantes en 2025

El caso ocurrido en Ecatepec se suma a la creciente problemática de inseguridad en el Estado de México. Según cifras oficiales de la Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de 2025 se han registrado 3,172 casos de robo a casa habitación en el país, colocando este delito entre los de mayor incidencia.

La situación genera preocupación en las familias mexiquenses, ya que Ecatepec es uno de los municipios con mayor número de reportes. Habitantes aseguran que, ante la falta de vigilancia, muchas comunidades optan por organizarse y actuar por cuenta propia frente a los delincuentes.

Vecinos de Ciudad Cuauhtémoc señalaron que ya estaban cansados de los constantes robos en la zona y que este incidente refleja la desesperación de la ciudadanía ante la ola de inseguridad.