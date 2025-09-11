Emiten ficha de búsqueda de Dante ‘N’, presunto asesino de ‘Chachito’, menor atacado a tiros en panadería de Durango

Tras el violento homicidio del menor Sebastián Salazar ‘Chachito’ en una panadería de Gómez Palacio, Durango, la Fiscalía General del Estado emitió un ficha de búsqueda oficial ante la urgencia de localizar a Dante ‘N’, de 28 años de edad, que es señalado como presunto asesino.

Fiscalía busca al principal sospechoso del asesinato de ‘Chachito’ en panadería de Durango

De acuerdo con el boletín oficial, el joven es considerado prófugo de la justicia por el presunto delito de homicidio en agravio de un menor. Autoridades pidieron reportar cualquier dato que lleve a su captura al número de emergencias 911, con la finalidad de que enfrente las consecuencias legales.

La dependencia subrayó que la participación ciudadana es clave en este caso, que ha causado conmoción en Durango y generado exigencias de justicia por la vida arrebatada al menor.

Dante ‘N’ habría asesinado a tiros a Chachito en el interior de una panadería en Gómez Palacio; esto se sabe

La muerte de Sebastián Salazar, conocido cariñosamente como ‘Chachito’, sacudió a Gómez Palacio, Durango. Tenía apenas 14 años y desde muy pequeño fue diagnosticado con autismo; a pesar de ello, encontraba en la panadería del barrio un espacio para colaborar y sentirse útil, lavando charolas o acomodando cajas, con la esperanza de ayudar en casa.

El 6 de septiembre todo cambió: ese día, según las primeras investigaciones, tres hombres lo retuvieron en el negocio y uno de ellos, identificado como Dante ‘N’, accionó un revólver que le arrebató la vida.

La Fiscalía de Durango explicó que ‘Chachito’ llegó como de costumbre al local para preguntar si necesitaban algún encargo, sin imaginar que se encontraría con Isaac y Uriel ‘N’, quienes presuntamente lo mantuvieron dentro, mientras que Dante ‘N’ abrió fuego.

Los disparos no solo alcanzaron al menor, también hirieron a un hombre de 30 años que estaba en el sitio. Tras la agresión, el presunto responsable escapó y desde entonces permanece prófugo.

Mientras tanto, vecinos y organizaciones civiles han pedido que el caso no quede en el olvido y que se haga justicia para “Chachito”.