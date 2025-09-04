“Iban a la escuela": Atropellan a una mamá y a sus dos hijos y huye sobre el Eje 3; en la Doctores

Una madre de familia y sus dos hijos pequeños resultaron heridos la mañana de este jueves tras ser atropellados por un automovilista que se dio a la fuga en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. El incidente ocurrió mientras la mujer llevaba a sus hijos a la escuela en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX).

El accidente, registrado en el cruce de Eje 3 Sur y Eje Central Lázaro Cárdenas, provocó una inmediata movilización de los servicios de emergencia para atender a los menores y a su madre.

¿Qué pasó en Eje 3 y Eje Central? Accidente en la Doctores

De acuerdo con los primeros reportes, la familia viajaba en una motoneta cuando, al cruzar la transitada intersección, fue impactada por un automóvil. Tras la colisión, el conductor del auto, lejos de detenerse a prestar auxilio, aceleró y escapó del lugar, dejando a la familia herida sobre el asfalto.

Testigos del accidente solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia. Al lugar arribaron paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) para atender a las víctimas.

Los dos menores, identificados como Santiago, de 7 años, y Yaretzi, de 8 años, fueron valorados en el sitio y posteriormente trasladados a un hospital para recibir atención por los golpes sufridos. La madre también fue atendida por sus lesiones.

La policía de la SSC acordonó la zona del accidente para permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX), quienes iniciarán la carpeta de investigación correspondiente. Las autoridades ya se encuentran analizando las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar el vehículo y dar con el paradero del conductor responsable que huyó.

Afortunadamente, los lesionados no presentan heridas que pongan en riesgo su vida; sin embargo, se recuerda a los usuarios de motocicletas a portar todo el equipo de protección y, sobre todo, respetar la indicación de solamente dos pasajeros por vehículo, además de la recomendación de no viajar con niños.

