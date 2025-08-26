Liberan a policía de CDMX tras asesinato de joven y otro oficial estará en casa

El policía de la Ciudad de México (CDMX) detenido por matar de un disparo a un joven de 21 años de edad tras una riña en un punto de revisión de vehículos, llevará su proceso en casa al obtener la prisión domiciliaria.

Mientras que el otro oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que estaba en el lugar y quien también peleó con otro hombre que iba con el joven, quedó en libertad después de que ambos elementos fueron detenidos.

#IMPORTANTE | Policías protagonizaron una riña con tripulantes de una motocicleta en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, en #CDMX



Uno de los agentes disparó e hirió a uno de los involucrados, quien falleció en el hospital.



¿De qué fue acusado el policía de CDMX que disparó contra joven?

El policía de la CDMX, Julio César “N”, quien detonó su arma de cargo en el momento del enfrentamiento, enfrentará su proceso en prisión domiciliaria por el delito de homicidio calificado.

El día de los hechos, los policías de la SSC estaban en un punto de revisión en avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Jardín Balbuena, de la alcaldía Venustiano Carranza, cuando se agarraron a golpes don los tripulantes de una motocicleta.

Sin embargo, de acuerdo con una grabación que circuló en redes sociales, se muestra el momento en que los policías se agarran a golpes con estos dos ciudadanos, pero el oficial Julio César “N”, quien estaba en el suelo, accionó su arma de cargo e hirió al joven identificado como Christopher “N”.

Policía de CDMX que también participó en la riña quedó libre

Mientras que el policía Luis Arturo “N”, otro policía que participó en la pelea, y acusado por el delito de abuso de autoridad, fue puesto en libertad, esto, después de que el juez no encontrara elementos en su contra. La determinación se dio a conocer en una audiencia que se llevó a cabo hoy en el Reclusorio Oriente, cárcel a la que habían ingresado.

La SSC de CDMX informó el 9 de agosto que se detuvo a un policía quien, de acuerdo con los primeros reportes y una denuncia ciudadana, tuvo un altercado con los tripulantes de una motocicleta.

Los hechos ocurrieron en un punto de revisión cuando los tripulantes de una unidad, quienes eran sujetos de un control preventivo, se tornaron agresivos y se enfrascaron en una riña con los uniformados; derivado de dichas acciones y tras ser golpeado, uno de los oficiales efectuó un disparo que impactó en uno de los involucrados.

Derivado de lo anterior, un joven de 21 años de edad resultó lesionado en la cabeza, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica, donde posteriormente se informó que perdió la vida.