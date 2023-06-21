¿Señales de vida? Captan sonidos de golpes durante búsqueda del submarino en el Atlántico

Durante este martes 20 de junio de 2023 un sonar (aparato que se utiliza para detectar submarinos, minas y cualquier objeto o masa sumergidos), captó sonidos de golpes debajo del agua en el Océano Atlántico Norte mientras aviones y embarcaciones continúan con la búsqueda del submarino desaparecido con cinco personas a bordo, según un memorando interno del gobierno de Estados Unidos, acerca de la búsqueda, ¿señales de vida?

El contacto con este sumergible llamado Titán, se perdió hace dos días luego de su inmersión para explorar los restos del Titanic. Aunque no está claro cuándo y por cuánto tiempo fue que se escucharon los sonidos de golpes. Para la noche de este martes, en una actualización enviada a la CNN se sugirió que se escucharon más sonidos, aunque no los describieron como "golpes".

En esta actualización del memorando también se informó que: “Se escucharon retroalimentaciones acústicas adicionales y ayudarán a vectorizar los activos de la superficie y también indicarán la esperanza continua de los sobrevivientes”.

RACE AGAINST TIME: Crews searching for the #Titan submersible heard banging sounds every 30 minutes – and four hours later, after additional sonar devices were deployed, banging was still heard, according to an internal US government memo. #Titanic #TitanicTour pic.twitter.com/ZBttKHc06F — Shaquille Omari (@shaq_omari) June 21, 2023

Equipos que buscan a Titán, detectan sonidos de golpes cada 30 minutos

La compañía OceanGate, operadora del submarino desaparecido, le dijo a CNN que no tienen información para compartir acerca de este tipo de sonidos que algunos medios los han calificado como de "señales de vida".

El informe sobre los sonidos de golpes debajo del agua en el Atlántico Norte, llega en medio de una carrera multinacional contrarreloj para encontrar al sumergible y a sus cinco pasajeros antes de que se les termine el oxígeno que se estima sea para la primera hora del jueves 22 de junio de 2023.

Un memorando del gobierno de #EU señaló que se detectaron golpes cada 30 minutos luego de que se desplegaran dispositivos para localizar el sumergible extraviado #Titan.



Aún no está claro qué día se escucharon los golpes o por cuánto tiempo.



Una actualización posterior sugirió… pic.twitter.com/3vqiwaxmTS — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 21, 2023

A medida que la búsqueda masiva del submarino desaparecido entra en su tercer día, más barcos y aviones se han unido a la misión. Un portavoz de la Marina de Estados Unidos dijo que la rama militar está enviando expertos en la materia y un "Sistema de Salvamento del Océano Profundo Flyaway" fue enviada para ayudar en la misión de rescate del sumergible comercial, que desapareció el domingo por la mañana y que hasta la noche de este martes 20 de junio de 2023, le quedan menos de 40 horas de oxígeno.

