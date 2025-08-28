VIDEO: Se desploma carretera en Zacatecas tras intensas lluvias

En el municipio de Pinos, Zacatecas, las lluvias de las últimas horas cobraron factura al provocar el colapsa el tramo de una carretera en la comunidad de La Pendencia. De acuerdo con Protección Civil Estatal, el derrumbe bloqueó por completo la vialidad, lo que impidió el paso vehicular y obligó a las autoridades a cerrar la circulación de manera indefinida hasta que concluyan las reparaciones.

Las autoridades pidieron a la población tomar vías alternas y mantenerse atenta a los reportes oficiales, pues el riesgo de nuevos deslaves en la zona aún es latente debido a la saturación del suelo por la constante caída de agua.

En el municipio de Pinos, en #Zacatecas, un #derrumbe bloqueó por completo la carretera que va a la comunidad de La Pendencia.



Las autoridades cerraron cerrar la circulación de manera indefinida hasta que concluyan las reparaciones.https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/4Mn4pPc5pI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 28, 2025

Daños en la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe por fuertes lluvias

Las precipitaciones también causaron estragos en la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe, donde se reportaron encharcamientos, inundaciones y daños materiales. Colonias como Lomas del Valle, Calzada Revolución Mexicana, Héroes de Chapultepec, Cinco Señores y la vialidad Arroyo de la Plata quedaron parcialmente anegadas, lo que provocó que varios autos quedaran varados.

En el bajo puente de la Facultad de Odontología, una estudiante tuvo que ser rescatada por bomberos luego de que el camión en el que viajaba quedara bajo el agua. Este hecho puso en evidencia la vulnerabilidad de ciertos puntos urbanos ante las lluvias torrenciales.

Socavones y colapso de viviendas en Zacatecas

Uno de los puntos más críticos fue la avenida García Salinas, donde un socavón volvió a abrirse, afectando el paso vehicular y provocando daños en automóviles que cayeron en la zanja.

Asimismo, en el callejón de Tampico, en el centro de Zacatecas, una vivienda abandonada colapsó. Aunque los escombros se dispersaron en la zona, no se registraron personas lesionadas.

En áreas como el Centro Platero y Lomas de Bernárdez, los desagües no resistieron la fuerza del agua, generando derrumbes parciales en cercos perimetrales.

Autoridades llaman a extremar precauciones ya que continuarán la lluvias en Zacatecas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias continuarán durante las próximas horas, por lo que exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia y a seguir las recomendaciones de Protección Civil. La situación mantiene en alerta a autoridades estatales y municipales, quienes continúan atendiendo emergencias en distintos puntos de Zacatecas.