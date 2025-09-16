¡La BMV se toma un descanso! Cierre de mercados mundiales y precio del dólar hoy 16 de septiembre 2025

¿Calma en los mercados? La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se tomó un respiro para este martes 16 de septiembre 2025, mientras que Wall Street registró cambios importantes en sus cotizaciones.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte los cambios en las cotizaciones, así como el precio del dólar de este martes.

¿Cómo cierra la BMV hoy 16 de septiembre 2025?

La Bolsa Mexicana de Valores se tomó un descanso para la jornada del 16 de septiembre 2025 por las celebraciones del Día de la Independencia de México; el día de mañana las cotizaciones regresarán a la normalidad.

El pasado lunes, la BMV cerró sesión en 62,102.13 puntos, con un avance de 0.49%, lo que representa un aumento de 303.1 puntos respecto al cierre anterior.

Cierre Wall Street para este 16 de septiembre 2025

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este martes con bajas debido a los datos de las ventas minoristas en Estados Unidos, las cuales aumentan con fuerza.



S&P 500 perdió 0.02, para cerrar en 6,614.10 puntos.

Nasdaq Composite bajó 0.07%, hasta las 22,792.27 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones disminuyó 0.07%, hasta las 45,792.27 unidades

Precio del dólar en México cierra jornada sin cambios

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 15 de septiembre de 2025 en $17.40 pesos la compra y en $18.79 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Mientras que el dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.20 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

Valor del Bitcoin hoy 16 de septiembre de 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 16 de septiembre de 2025, se ubica en 116 mil 909 dólares por unidad, registrando un aumento del 1.30% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 127 mil 837 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del Petróleo hoy 16 de septiembre 2025

El precio del petróleo subió más de un dólar por barril el martes, mientras los operadores evaluaban la posibilidad de que los suministros rusos se vean interrumpidos por ataques con aviones no tripulados ucranianos a sus puertos y refinerías y esperaban la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés estadounidenses.

