¡Consulta la lista! Colonias afectadas por megafuga de agua en Tijuana

Desde muy temprano se registró una megafuga de agua en el bulevar Díaz Ordaz, a la altura de la colonia Los Reyes, en Tijuana.

El incidente ocurrió en el acueducto Florido-Aguaje, y provocó afectaciones en 632 colonias de la ciudad y Playas de Rosarito, según informó la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

Las primeras investigaciones señalan que una sección del acueducto colapsó, generando un chorro de agua que alcanzó varios metros de altura y ocasionó daños menores en un puesto ambulante de tacos. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

#Tijuana | Fuga en el acueducto Florido–Aguaje deja 631 colonias sin agua potable.



Autoridades estiman 36 horas para reparar la #fuga y otras 36 para la recuperación del servicio.



Miles de habitantes ya enfrentan la falta de agua. pic.twitter.com/ef3L9WVz2n — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 9, 2025

¿Cuáles son las colonias afectadas por la megafuga en Tijuana? Conoce la lista completa

¡Atención! El listado de colonias afectadas es amplio, te mostramos la lista completa:

Distrito Rosarito – Zona: Pórticos de Santa Fe



Florido-Aguaje

Acueducto Costa Tijuana

Mexicali

Agustín

Miguel (Rosarito)

Ampliación Aztlán

Mina

Ángeles (Rosarito)

Miramar (Rosarito)

Antonio del Mar

Misión del Mar

Aztlán

Baja Malibú

Barca

Obrera (Rosarito)

Benito Juárez

Paloma

Plan Libertador

Bonanza Residencial

Brisas del Mar

Playa Blanca

Buena Vista (Rosarito)

Playa Encantada

Campestre Lagos

Playa Mazatlán

Playas de Santander

Chula Vista

Poliducto

Condominio Vertical Las Olas

Pórticos La Gloria

Colinas de Aragón

Praderas de la Gloria

Colinas de Mazatlán

Predios Rústicos de Rosarito

Colinas del Sol (Rosarito)

Constitución

Cordero

Cuenca Díaz

Quintas del Mar

Cuesta Blanca

Ramos (Rosarito)

Cuestecita

Rancho del Mar

Cumbres de Rosarito

Real de San Antonio

Cumbres del Sol (Rosarito)

Real del Mar

Delfines

Real Mediterráneo

Dos Palmas

Residencial Hacienda del Mar

Echeverría (Rosarito)

Residencial San Marino

El Coral

Residencial San Pedro

Escondida

Ricamar

Esperanza

Rosario

Estrella del Pacífico

Fuente

Santa Lucía

General Lázaro Cárdenas (Alisitos)

Santa Mónica

Guacatay

Sueños del Mar

Hacienda Floresta del Mar

Terranova

Hacienda Las Flores

Terrazas de San Ángel

Hacienda San Martín (Rosarito)

Huahuatay

Independencia (Rosarito)

La Cuestecita

Valparaíso Residencial

Las Olas Grand

Veracruz (P. de Rosarito)

Las Villas Santa Fe

Verona Residencial

Ley del Servicio Civil

Viñas del Mar

Leyes de Reforma (Rosarito)

Vías de San Ángel

Leyes de Reforma Ampliación (Rosarito)

Villa Bonita

Lienzo Charro

Villa del Mar

Loma Blanca

Villa Pacífica

Lomas de Montecarlo

Villa Residencial Santa Fe

Lomas de Rosarito

Villa Residencial Santa Fe 2

Lomas de San Antonio

Villa Residencial Santa Fe 3

Lomas de Santa Fe

Villa Residencial Santa Fe 5

Lomas del Desierto

Villa Turística

Lomas del Real

Villas Corona del Mar

López Gutiérrez

Villas de Costa Rica

Los Ramos

Villas de San Pedro

Lucio Blanco

Villas de Siboney

Lucio Blanco Ampliación

Villas del Mar

Machado Norte

Villas San Pedro

Machado Sur

Villas Tijuana

Madeira

Vista Azul

Magisterial Rosarito

Vista Azul II

Distrito Aldo Esquer – Zona: Autopista Tijuana / Rosarito / La Misión / Playas de Rosarito



Bvo. Ayuntamiento

Albatros

Alberto Bustamante

Alemán

Mar Vista

Altamira

Mateo

Altos

Milenio 2000 (varias secciones)

Angel

Antorcha Campesina (varias secciones)

Artesanal

Azcona

Azteca

Brisa Marina

Cañadas Granja La Esperanza

Misión del Sol

Montes Olímpicos

Morelos

Niños Héroes

Canon Tampico

Callejón Palmeras

Carretas

Chihuahua

Cima

Cimás del Parque

Ciudad Jardín

Colinas del Mediterráneo

Corona del Mar

Patrimonial Benito Juárez

Patriotismo

Cortez

Pedregal de Santa Julia

Costa Coronado Residencial

Cruz García

Cueva

Cumbre

Cúspide

Divina Providencia

Fausto González

Flores Magón

Francisco Villa

Gran Tenochtitlán

Granja La Esperanza

Guerrero

Hacienda Linda Vista

Hacienda San Juan

Hectáreas SY8

Héroes de la Independencia

Herrera

Hidalgo

Independencia

Ixpalía

Jacarandas

Jibarito

Johnson

José Gpe Osuna Millán

Salvatierra

La Isla

La Joya

La Perla del Pacífico

Laderas del Mar

Laureles

Lázaro Cárdenas

Linda Vista

Loma Bonita

Lomas de San Ángel

Lomas del Mar

Lomas del Pacífico

Lomas del Porvenir

Lomas Encantadas

Lomas Misión del Sol

Macías

Manuel Gutiérrez Nájera

Manuel Paredes

La Joya 2

Distrito Reforma / La Mesa / Tecolote / Lomas de la Presa / Delicias / Sánchez Taboada / Villas del Padro



18 de Marzo (varias secciones)

3 de Octubre

Abedul

Alameda

Alcatraces (I y II)

Alfredo Ames

Baja California

Balcón Las Huertas

Bonaterra

Cañón Centenario

Camino Verde

Campos

Carmen Castillo

Castro (varias secciones)

Centenario II

Cerro Bola

Ciénega

Colinas de Cortes

Colinas de la Cantara

Colinas de la Paz

Colinas de la Mesa

Colinas de la Presa

Colinas de San Rafael

Cometa

Constitución de 1857

Cuervos de Venado

División del Norte

Emiliano Zapata

Esperanza

Fernando Amilpa

García

Generación 2000

Gloria

Granja Amparo Sánchez

Hacienda Acueducto

Huertas (varias secciones)

Jaliso

Jardín de las Bugambilias

Jardines de la Arboleda

Lomas de Agua Caliente (varias secciones)

Lomas de Chapultepec California

Lomas Hipódromo

Luis Echeverría

Madero

Mauricio Magallón

México Lindo

Miramar

Montecarlo Sec.

Naranjos

Nordika Parque Industrial

Orizaba

Palma

Paseos del Pacífico

Plan de Iguala

Predios Urbanos de la Mesa

Rancho Alegre

Residencial Arboledas

Río Tijuana

Rubí (varias secciones)

Santa Elena

Santa Fe

Santa Isabel

Simón Bolívar

Tecolote (varias secciones)

Terrazas de la Presa

Tona

Triunfo

Unión

Valle

Villa de las Palmas

Vista Horizonte

Xochimilco (varias secciones)

¿En dónde consultar la lista completa de colonias afectadas en Tijuana?

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que personal operativo se encuentra realizando trabajos urgentes para reparar una fuga registrada en el Acueducto Florido-Aguaje, ubicado en la colonia Lomas de la Presa.

En caso de dudas, la CESPT pone a disposición de los ciudadanos un listado completo de las colonias afectadas, disponible en su sitio web: https://www.cespt.gob.mx/programa.aspx.