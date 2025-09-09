¡Consulta la lista! Colonias afectadas por megafuga de agua en Tijuana
Mega fuga de agua en Tijuana deja sin servicio a 632 colonias; autoridades trabajan en reparación y piden uso responsable del agua mientras dura la contingencia.
Desde muy temprano se registró una megafuga de agua en el bulevar Díaz Ordaz, a la altura de la colonia Los Reyes, en Tijuana.
El incidente ocurrió en el acueducto Florido-Aguaje, y provocó afectaciones en 632 colonias de la ciudad y Playas de Rosarito, según informó la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
Las primeras investigaciones señalan que una sección del acueducto colapsó, generando un chorro de agua que alcanzó varios metros de altura y ocasionó daños menores en un puesto ambulante de tacos. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.
#Tijuana | Fuga en el acueducto Florido–Aguaje deja 631 colonias sin agua potable.
Autoridades estiman 36 horas para reparar la #fuga y otras 36 para la recuperación del servicio.
Miles de habitantes ya enfrentan la falta de agua. pic.twitter.com/ef3L9WVz2n
¿Cuáles son las colonias afectadas por la megafuga en Tijuana? Conoce la lista completa
¡Atención! El listado de colonias afectadas es amplio, te mostramos la lista completa:
Distrito Rosarito – Zona: Pórticos de Santa Fe
- Florido-Aguaje
- Acueducto Costa Tijuana
- Mexicali
- Agustín
- Miguel (Rosarito)
- Ampliación Aztlán
- Mina
- Ángeles (Rosarito)
- Miramar (Rosarito)
- Antonio del Mar
- Misión del Mar
- Aztlán
- Baja Malibú
- Barca
- Obrera (Rosarito)
- Benito Juárez
- Paloma
- Plan Libertador
- Bonanza Residencial
- Brisas del Mar
- Playa Blanca
- Buena Vista (Rosarito)
- Playa Encantada
- Campestre Lagos
- Playa Mazatlán
- Playas de Santander
- Chula Vista
- Poliducto
- Condominio Vertical Las Olas
- Pórticos La Gloria
- Colinas de Aragón
- Praderas de la Gloria
- Colinas de Mazatlán
- Predios Rústicos de Rosarito
- Colinas del Sol (Rosarito)
- Constitución
- Cordero
- Cuenca Díaz
- Quintas del Mar
- Cuesta Blanca
- Ramos (Rosarito)
- Cuestecita
- Rancho del Mar
- Cumbres de Rosarito
- Real de San Antonio
- Cumbres del Sol (Rosarito)
- Real del Mar
- Delfines
- Real Mediterráneo
- Dos Palmas
- Residencial Hacienda del Mar
- Echeverría (Rosarito)
- Residencial San Marino
- El Coral
- Residencial San Pedro
- Escondida
- Ricamar
- Esperanza
- Rosario
- Estrella del Pacífico
- Fuente
- Santa Lucía
- General Lázaro Cárdenas (Alisitos)
- Santa Mónica
- Guacatay
- Sueños del Mar
- Hacienda Floresta del Mar
- Terranova
- Hacienda Las Flores
- Terrazas de San Ángel
- Hacienda San Martín (Rosarito)
- Huahuatay
- Independencia (Rosarito)
- La Cuestecita
- Valparaíso Residencial
- Las Olas Grand
- Veracruz (P. de Rosarito)
- Las Villas Santa Fe
- Verona Residencial
- Ley del Servicio Civil
- Viñas del Mar
- Leyes de Reforma (Rosarito)
- Vías de San Ángel
- Leyes de Reforma Ampliación (Rosarito)
- Villa Bonita
- Lienzo Charro
- Villa del Mar
- Loma Blanca
- Villa Pacífica
- Lomas de Montecarlo
- Villa Residencial Santa Fe
- Lomas de Rosarito
- Villa Residencial Santa Fe 2
- Lomas de San Antonio
- Villa Residencial Santa Fe 3
- Lomas de Santa Fe
- Villa Residencial Santa Fe 5
- Lomas del Desierto
- Villa Turística
- Lomas del Real
- Villas Corona del Mar
- López Gutiérrez
- Villas de Costa Rica
- Los Ramos
- Villas de San Pedro
- Lucio Blanco
- Villas de Siboney
- Lucio Blanco Ampliación
- Villas del Mar
- Machado Norte
- Villas San Pedro
- Machado Sur
- Villas Tijuana
- Madeira
- Vista Azul
- Magisterial Rosarito
- Vista Azul II
Distrito Aldo Esquer – Zona: Autopista Tijuana / Rosarito / La Misión / Playas de Rosarito
- Bvo. Ayuntamiento
- Albatros
- Alberto Bustamante
- Alemán
- Mar Vista
- Altamira
- Mateo
- Altos
- Milenio 2000 (varias secciones)
- Angel
- Antorcha Campesina (varias secciones)
- Artesanal
- Azcona
- Azteca
- Brisa Marina
- Cañadas Granja La Esperanza
- Misión del Sol
- Montes Olímpicos
- Morelos
- Niños Héroes
- Canon Tampico
- Callejón Palmeras
- Carretas
- Chihuahua
- Cima
- Cimás del Parque
- Ciudad Jardín
- Colinas del Mediterráneo
- Corona del Mar
- Patrimonial Benito Juárez
- Patriotismo
- Cortez
- Pedregal de Santa Julia
- Costa Coronado Residencial
- Cruz García
- Cueva
- Cumbre
- Cúspide
- Divina Providencia
- Fausto González
- Flores Magón
- Francisco Villa
- Gran Tenochtitlán
- Granja La Esperanza
- Guerrero
- Hacienda Linda Vista
- Hacienda San Juan
- Hectáreas SY8
- Héroes de la Independencia
- Herrera
- Hidalgo
- Independencia
- Ixpalía
- Jacarandas
- Jibarito
- Johnson
- José Gpe Osuna Millán
- Salvatierra
- La Isla
- La Joya
- La Perla del Pacífico
- Laderas del Mar
- Laureles
- Lázaro Cárdenas
- Linda Vista
- Loma Bonita
- Lomas de San Ángel
- Lomas del Mar
- Lomas del Pacífico
- Lomas del Porvenir
- Lomas Encantadas
- Lomas Misión del Sol
- Macías
- Manuel Gutiérrez Nájera
- Manuel Paredes
- La Joya 2
Distrito Reforma / La Mesa / Tecolote / Lomas de la Presa / Delicias / Sánchez Taboada / Villas del Padro
- 18 de Marzo (varias secciones)
- 3 de Octubre
- Abedul
- Alameda
- Alcatraces (I y II)
- Alfredo Ames
- Baja California
- Balcón Las Huertas
- Bonaterra
- Cañón Centenario
- Camino Verde
- Campos
- Carmen Castillo
- Castro (varias secciones)
- Centenario II
- Cerro Bola
- Ciénega
- Colinas de Cortes
- Colinas de la Cantara
- Colinas de la Paz
- Colinas de la Mesa
- Colinas de la Presa
- Colinas de San Rafael
- Cometa
- Constitución de 1857
- Cuervos de Venado
- División del Norte
- Emiliano Zapata
- Esperanza
- Fernando Amilpa
- García
- Generación 2000
- Gloria
- Granja Amparo Sánchez
- Hacienda Acueducto
- Huertas (varias secciones)
- Jaliso
- Jardín de las Bugambilias
- Jardines de la Arboleda
- Lomas de Agua Caliente (varias secciones)
- Lomas de Chapultepec California
- Lomas Hipódromo
- Luis Echeverría
- Madero
- Mauricio Magallón
- México Lindo
- Miramar
- Montecarlo Sec.
- Naranjos
- Nordika Parque Industrial
- Orizaba
- Palma
- Paseos del Pacífico
- Plan de Iguala
- Predios Urbanos de la Mesa
- Rancho Alegre
- Residencial Arboledas
- Río Tijuana
- Rubí (varias secciones)
- Santa Elena
- Santa Fe
- Santa Isabel
- Simón Bolívar
- Tecolote (varias secciones)
- Terrazas de la Presa
- Tona
- Triunfo
- Unión
- Valle
- Villa de las Palmas
- Vista Horizonte
- Xochimilco (varias secciones)
¿En dónde consultar la lista completa de colonias afectadas en Tijuana?
La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que personal operativo se encuentra realizando trabajos urgentes para reparar una fuga registrada en el Acueducto Florido-Aguaje, ubicado en la colonia Lomas de la Presa.
En caso de dudas, la CESPT pone a disposición de los ciudadanos un listado completo de las colonias afectadas, disponible en su sitio web: https://www.cespt.gob.mx/programa.aspx.