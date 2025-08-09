Cae acosador sexual de 81 años; se estaba tocando frente a menores de edad en cine de la CDMX

Un hombre de 81 años de edad fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), acusado de realizarse tocamientos al interior de una sala de cine en la que se encontraban presentes varios menores de edad, por lo que fue señalado como presunto acosador sexual en el poniente de la Ciudad de México.

La aprehensión se llevó a cabo en un complejo cinematográfico ubicado en la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Álvaro Obregón, luego de que personal del establecimiento alertara a las autoridades. El adulto mayor fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación legal por el presunto delito de acoso sexual.

Alerta en cine de la CDMX: Así delataron al presunto acosador de menores

De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad, los hechos ocurrieron cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente recibieron un reporte sobre un posible acto de acoso en un cine localizado sobre la calle 16 y la avenida Ferrocarril de Cuernavaca.

En respuesta, efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) se trasladaron al lugar. Al llegar, se entrevistaron con la encargada del establecimiento, quien fue la que señaló directamente al hombre de 81 años como la persona que, momentos antes, había sido sorprendida realizando los actos impropios.

Menores reclaman por acoso sexual en el cine de Álvaro Obregón

La denuncia principal se centra en que el adulto mayor presuntamente se realizó tocamientos de índole sexual dentro de la sala de cine, en un horario y función en la que se encontraban varias familias y menores de edad.

A solicitud expresa de la encargada del cine, los oficiales de la PBI procedieron a la detención del señalado. Tras leerle sus derechos constitucionales, el hombre de 81 años fue trasladado ante el agente del Ministerio Público. Será esta autoridad la encargada de iniciar la carpeta de investigación correspondiente y definir su situación jurídica por su probable participación en el delito de acoso.