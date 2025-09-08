¿De qué habló la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 8 de septiembre?
Conoce los temas de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de este lunes 8 de septiembre desde Palacio Nacional.
¡Atención! Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes 8 de septiembre. No te pierdas los temas más relevantes de la agenda nacional e internacional que tocó la presidenta.
23 mexicanos detenidos en Estados Unidos
La presidenta confirmó que son 23 los mexicanos detenidos en una reciente redada realizada en una planta empresa en Georgia, Estados Unidos.
Detalló que a 13 de ellos ya se les está brindando atención consular para su defensa y recordó que este es un derecho que tienen todos los nacionales mexicanos en los Estados Unidos, sin importar si tienen o no papeles de permanencia en aquella nación.
Detención de 14 por huachicol fiscal
La presidenta Sheinbaum ratificó su compromiso de cero impunidad después de que el día de ayer el secretario de seguridad, Omar García Harfuch y el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmarán la detención de empresarios e integrantes de la marina, coludidos en un sistema de huachicoleo fiscal de diesel en el puerto de Tampico.
“Lo que es muy importante es el compromiso de Cero impunidad, cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, pues lo que hay que hacer es cero impunidad y tener a todos aquellos que estén involucrados y así se dio esta situación, y siguen las investigaciones”, dijo.
Quién es quién en los precios
Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, dio a conocer quién es quién en los precios de productos de la canasta básica y dio algunos consejos que vienen en la revista de la edición de septiembre.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.