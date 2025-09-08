¿De qué habló la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 8 de septiembre?

La presidenta confirmó que son 23 los mexicanos detenidos en una reciente redada realizada en una planta empresa en Georgia, Estados Unidos.

Detalló que a 13 de ellos ya se les está brindando atención consular para su defensa y recordó que este es un derecho que tienen todos los nacionales mexicanos en los Estados Unidos, sin importar si tienen o no papeles de permanencia en aquella nación.