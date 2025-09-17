Colectivo de búsqueda halla sin vida a reconocida promesa del boxeo en Sonora

Una tragedia conmociona al mundo del boxeo en México. Jesús Iván Mercado Cabrera, una prometedora figura del deporte, fue hallado sin vida, poniendo un abrupto final a una joven y ascendente carrera. El trágico descubrimiento, que ha generado un gran impacto en la comunidad deportiva, ocurrió en la zona fronteriza entre Sonora y Baja California, y ha llevado a las autoridades a iniciar una investigación para esclarecer los hechos.

Confirman fallecimiento de boxeador Jesús Iván Mercado Cabrera

El pugilista, originario de Nogales, Sonora, había sido reportado como desaparecido días antes. Su búsqueda terminó de manera trágica cuando un colectivo ciudadano informó sobre el descubrimiento de un cuerpo envuelto en una cobija y asegurado con cinta canela.

La identificación fue posible gracias a sus tatuajes: una imagen de la Santa Muerte en un antebrazo y el logotipo de los Yaquis de Obregón, elementos que permitieron a sus seres queridos reconocerlo de inmediato.

“El joven que fue localizado sin vida ha sido reconocido por sus familiares y comenzaran con los trámites correspondientes para darle cristiana y digna sepultura”, confirmó el colectivo de búsqueda Buscando en San Luis R.C.

La Fiscalía General de Justicia de Sonora abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento. Aunque los primeros reportes señalan que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia, será el Servicio Médico Forense (Semefo) quien determine oficialmente la causa de muerte tras la necropsia de ley.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR. TORTURABA PARA “LOS CHAPITOS”? ASÍ OPERABA PARA “EL NINI”, SEGÚN LA FGR

Jesús Iván Mercado Cabrera, conocido en el mundo del boxeo como “Rafaguita”, acumulaba un récord profesional de siete victorias, nueve derrotas y un nocaut. Con una trayectoria en ascenso, recientemente se había trasladado a San Luis Río Colorado con el objetivo de impulsar su carrera y alcanzar nuevas oportunidades dentro del ring.

El joven tenía pactado un combate en Ciudad Juárez en los próximos días, lo que subraya la pérdida para el deporte mexicano. Colectivos y aficionados han lamentado profundamente la partida de una figura que, a su corta edad, se perfilaba como una promesa del boxeo nacional.

La investigación continúa, mientras familiares, amigos y la comunidad deportiva exigen justicia y claridad sobre los hechos que rodearon el destino del boxeador.