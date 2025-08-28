Automovilista arrolla a un estudiante de la UAEMéx que protestaba en Toluca (VIDEO)

La mañana de este martes 27 de agosto, alumnos de la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) bloquearon la avenida Vicente Guerrero, extendiendo el cierre hasta la vialidad Tollocan, en las inmediaciones de Ciudad Universitaria (CU) en Toluca.

La protesta, que forma parte de las movilizaciones que llevan casi cuatro meses, generó un fuerte caos vial y la molestia de automovilistas y vecinos, quienes quedaron atrapados en medio de los bloqueos. Los estudiantes mantienen su exigencia de respuestas a las autoridades universitarias respecto a sus demandas.

Automovilista se lleva de corbata a un estudiante de la UAEMéx

Durante la manifestación, se registró un incidente que encendió la tensión en la zona. En un video que circula en redes sociales se observa cuando un conductor intentó continuar su camino pese a la presencia de los manifestantes. En ese momento, un joven quedó colgado del vehículo durante varios metros hasta caer violentamente sobre el pavimento, lo que provocó que resultara lesionado.

🔴 Momento en el que automovilista embiste a un estudiante de la Facultad de Geografía que se manifestaba en Vicente Guerrero, en #Toluca.



👉 La UAEMex dio a conocer que ya brinda acompañamiento a la víctima. pic.twitter.com/OpRRFoyyyQ — Capital EdoMex (@CapitalEdomex) August 27, 2025

La Universidad Autónoma del Estado de México publicó un comunicado

La UAEMéx informó que, tras el reporte del incidente, una ambulancia de Protección Civil Universitaria acudió para brindar atención inmediata al estudiante lesionado, quien fue trasladado posteriormente a una clínica del IMSS donde recibió atención médica. Sin embargo aún no hay información sobre el estado de salud del alumno que fue arrollado.

Asimismo, la institución señaló que personal de la Consejería Jurídica acompañó a un grupo de estudiantes para presentar la denuncia correspondiente en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La consejera jurídica Evangelina Sales Sánchez sostuvo además un diálogo con los integrantes del movimiento estudiantil para instalar una mesa jurídica que atienda sus demandas.

El conflicto estudiantil en la UAEMéx ha generado constantes bloqueos y protestas en Toluca, afectando a la ciudadanía que transita por las principales vialidades de la capital mexiquense. Aunque las autoridades universitarias reiteraron su disposición al diálogo, la falta de acuerdos mantiene el paro activo y con ello la tensión entre la comunidad universitaria y la sociedad.