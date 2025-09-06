Reportan explosión en planta de Zinc Nacional en San Nicolás, NL y preocupa a vecinos contaminación

Un incendio originado por trabajos de mantenimiento en un tanque vacío provocó una explosión en la planta Zinc Nacional, ubicada en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El siniestro ocurrió antes de las 15:00 horas de este viernes y generó la evacuación de 97 trabajadores, aunque autoridades confirmaron que no hubo personas heridas ni riesgo para las zonas cercanas.

🚨#ULTIMAHORA Un incendio provocado por trabajos de mantenimiento en un tanque vacío fue controlado esta tarde por Bomberos de San Nicolás, con apoyo del personal interno de la empresa.



El siniestro ocurrió antes de las 15:00 horas, generando una explosión y posterior incendio.… pic.twitter.com/YtnlpL4Y6y — INFO7MTY (@info7mty) September 5, 2025

Elementos de Protección Civil y Bomberos de San Nicolás respondieron de inmediato, logrando sofocar el fuego con apoyo del personal interno de la empresa. Tras labores de enfriamiento y limpieza, las operaciones de la planta fueron restablecidas.

Historial de clausuras y denuncias contra la empresa Zinc Nacional

La empresa Zinc Nacional ya había sido clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el 10 de julio, tras detectarse graves irregularidades ambientales. La clausura tenía como objetivo suspender operaciones y exigir un plan detallado de paros seguros, control de emisiones y remediación de suelos contaminados.

En visitas previas realizadas entre enero y febrero de 2025, la Profepa y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) documentaron contaminación por plomo, cadmio y partículas PM2.5 por encima de los límites normativos, así como la operación de equipos sin licencia y almacenamiento de materiales peligrosos a cielo abierto.

Estos hallazgos derivaron en un procedimiento administrativo que mantiene a la empresa bajo estricta vigilancia ambiental. La procuradora Mariana Boy Tamborrell afirmó que este caso es “emblemático” de la estrategia de la Profepa para fortalecer las inspecciones, medidas precautorias y procesos de reparación ambiental.

🔴 Este día impusimos una clausura total temporal a la empresa Zinc Nacional, en Nuevo León, con el objetivo de evitar daños al ambiente y asegurar el cumplimiento de diversas medidas correctivas.

La empresa tiene 5 días hábiles para presentar un plan de paro total seguro.… pic.twitter.com/kPTkBOxUCf — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 11, 2025

Antecedentes de riesgo en Zinc Nacional

Una investigación periodística publicada en enero reveló la existencia de un “cóctel tóxico” en un radio de 2.5 km alrededor de la planta, lo que encendió las alarmas entre vecinos y autoridades. Desde entonces, Zinc Nacional ha enfrentado diversas medidas correctivas y clausuras temporales.

El incendio de este viernes refuerza la preocupación de especialistas y pobladores sobre el impacto ambiental y los protocolos de seguridad industrial de la empresa.