“Volví a nacer": Sobreviviente narra su experiencia tras la explosión de gas en Iztapalapa

En medio de la tragedia que sacudió a la alcaldía Iztapalapa el pasado miércoles 10 de septiembre, hubo personas que lograron sobrevivir a la explosión de una pipa de gas bajo el Puente de la Concordia que dejó 13 muertos.

Entre los sobrevivientes se encuentra el influencer y barbero Juan Luis Cervantes, mejor conocido como J LU Barber Cervantes, quien compartió en redes sociales como el fuego le alcanzó.

VIDEO: J LU Barber narra su experiencia tras la explosión en Iztapalapa

En sus redes sociales, Cervantes narró cómo logró sobrevivir pese a estar en lo alto del Puente de la Concordia: “En videos se ve inmenso el fuego, pero verlo desde adentro fue correr en un ambiente color naranja, sin oxígeno, con ruido de explosiones”, señaló.

J LU Barber Cervantes, con más de 200 mil seguidores en TikTok, presentó quemaduras de segundo grado en los brazos, mientras trataba de alejarse de las llamas, pues cuenta que se bajó de su vehículo al percibir el fuego y corrió para ponerse a salvo.

“Es horrible de verdad. Hubo una explosión y yo dejé el carro allá arriba, esto está horrible, dejé el carro y vi cómo las flamas empezaron a quemarme. Hubo muchas explosiones”, comentó Cervantes en un video compartido desde el lugar del siniestro, donde se le observa herido de los brazos.

Lista actualizada de víctimas tras la explosión en Iztapalapa

Hasta el momento, 13 personas perdieron la vida y 94 resultaron heridas. De los hospitalizados, 30 ya fueron dados de alta y 40 permanecen en distintos hospitales, incluidos el Hospital General Rubén Leñero, el Hospital Regional Zaragoza ISSSTE y el Hospital Magdalena de las Salinas.



García Morales, Eduardo Noé: SD años, masculino. Hospital Balbuena.

García Blas, Juan Carlos: 15 años, masculino. CMN La Raza.

Ramírez Ramírez, Ana Daniela: 25 años, femenino. Hospital General Rubén Leñero.

Hernández Betancourt, Juan Antonio: SD años, masculino. Hospital General Zona 53.

Cortez Cisneros, Oscar Rubén Uriel: 57 años, masculino. Hospital General Rubén Leñero.

Contreras Salinas, Carlos Iván: 29 años, masculino. Hospital Regional Zaragoza ISSSTE.

Cano Misael, Uriel: 30 años, masculino. INR.

Rojas Bautista, Iván Uriel: 30 años, masculino. INR.

Islas Flores, Jorge: 50 años, masculino. Hospital Magdalena de las Salinas.

Antillón Cresencio, José Armando: 45 años, masculino. Hospital Magdalena de las Salinas.

Adolfo: 49 años, masculino. Hospital Magdalena de las Salinas.

José Gabriel Hernández Méndez

Matías Teodoro, Alicia

¿Qué causó la explosión de la pipa de gas LP?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó que el exceso de velocidad fue la causa principal de la volcadura y posterior explosión de la pipa.

La titular, Bertha Alcalde, explicó que la unidad impactó contra el muro de contención y el pavimento, provocando la liberación de gas y el incendio que se extendió por la vialidad. Descartando que la unidad volcara en consecuencia a un bache, como se manejó en un principio en redes sociales.

