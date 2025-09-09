Reportan en estado grave a la influencer Marian Izaguirre; así fue encontrada en Michoacán

Marian Izaguirre Pineda, la joven originaria de Uruapan reportada como desaparecida desde el pasado 1 de septiembre y localizada en Morelia, Michoacán, se encuentra en estado de salud crítico. así lo dieron a conocer autoridades.

La creadora de contenido fue localizada el 6 de septiembre en un hotel de Morelia; sin embargo, amigos dieron a conocer que no la encontraron en las condiciones que ellos hubieran esperado.

¿Qué le pasó a la influencer Marian Izaguirre?

Un círculo cercano a la joven dio a conocer que, durante los días en que estuvo desaparecida, consumió antidepresivos por circunstancias desconocidas.

Al no tener noticias de ella desde su hospedaje, el personal acudió a su habitación, donde la encontró en un estado delicado, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

“La joven salió de manera voluntaria de la ciudad Uruapan, se refugia aquí en Morelia en un hotel y finalmente es encontrada en un estado de salud muy delicado”, explicó Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán.

Actualmente, recibe atención en el Hospital de la Mujer, pero mientras se recupera, autoridades investigan lo que pudo ocasionar que la joven perdiera contacto con familiares.

Marian Izaguirre salió por decisión propia de Uruapan

De acuerdo con la denuncia presentada el 2 de septiembre por su familia, Marian salió alrededor de las 18:00 horas de su domicilio, tras una fuerte discusión con familiares.

En su momento, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, declaró que la influencer salió del municipio por iniciativa propia , descartando que dentro de la región sufriera algún tipo de violencia.

Mediante cámaras de seguridad se rastreó el rumbo que tomó la joven, confirmando días después que encontraba en Morelia, y en ese lugar también se encontró su automóvil.