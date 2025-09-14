Luto en Las Choapas: Karina, joven madre de 21 años, fallece tras incendio en tienda departamental en Veracruz

Un fuerte incendio registrado en una tienda departamental, ubicada en el centro del municipio de Las Choapas, Veracruz, dejó como saldo preliminar siete personas lesionadas y la trágica muerte de Karina, una joven madre.

Joven madre pierde la vida durante incendio en Las Choapas

La víctima fue identificada como Karina Cortez Gómez, de aproximadamente 21 años de edad, quien sufrió quemaduras en diferentes partes del cuerpo.

De acuerdo con medios locales, durante el siniestro Karina protegió a su hija, logrando ponerla a salvo, sin embargo, ella resultó con las lesiones más graves que, lamentablemente, le costaron la vida.

El incendio generó una densa columna de humo que obligó a la rápida movilización de los cuerpos de emergencia, quienes trabajaron para sofocar las llamas y auxiliar a los lesionados.

Los primeros reportes indican que el siniestro comenzó alrededor del mediodía por razones desconocidas, por lo que bomberos y personal de Protección Civil acudieron al sitio para controlar las llamas y evacuar a clientes y trabajadores.

#Regional | Circula en redes la manera en que empleados de Coppel de Las Choapas lograron salir de la tienda durante el incendio. pic.twitter.com/5cXrXytQk6 — Diario del Istmo (@diariodelistmo_) September 13, 2025

Entre los heridos se encuentran personas que presentaron quemaduras graves tras el colapso de una parte del techo del establecimiento.

Los heridos fueron trasladados de urgencia al hospital Dr. Pedro Coronel Pérez, donde su estado de salud se reporta como delicado.

Se despiden de Karina tras siniestro

El agente municipal de Las Choapas, José Manuel Pimienta, expresó su pesar por el fallecimiento de Karina y envió un mensaje de solidaridad a su familia: “Con profundo pesar y tristeza, extendemos nuestro más sentido pésame para la familia Cortez Gómez por el sensible fallecimiento de su hija Karina, quien dejó una huella en los corazones de quienes tuvieron el privilegio de conocerla”.

Asimismo, el Ayuntamiento de Las Choapas publicó sus condolencias en redes sociales, deseando pronta resignación a los familiares de la joven madre y pidiendo por su descanso eterno.

