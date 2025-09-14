¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 14 de septiembre 2025? Retrasos y avance de trenes
Te compartimos las estaciones con retrasos y avance de trenes de las 12 Líneas del Metro CDMX para este domingo; estas son las afectaciones.
¡Atención, capitalinos! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes de las 12 Líneas del Metro CDMX para este domingo 14 de septiembre 2025; estas son las estaciones con retrasos y las noticias más relevantes.
¿Está abierta la estación Zócalo?
La estación Zócalo está cerrada; se recomienda tomar Allende y Pino Suárez de la Línea 2 como alternativa o San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.
Armando, buen día. La estación Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada, puedes tomar como alternativa Allende y Pino Suárez de la Línea 2 o San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 14, 2025
Retrasos en la Línea 9
Usuarios reportaron retrasos en la Línea 9; autoridades no han dado una declaración al respecto.
Que onda con línea 9???... Super lenta— Daniela Flores (@flochoteda) September 14, 2025
¿Falta de trenes en la Línea A? Esto pasa
Usuarios reportan retrasos en la Línea A, aseguran esperar más de 10 minutos por el paso de un tren.
¿Por qué no hay tren en linea A dirección Pantitlan? 10 minutos esperando.— Carlos Cid (@CID_666) September 14, 2025
¡Inicia el día con normalidad!
En punto de las 7:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 23° C Mín. 12° C. pic.twitter.com/JL0IG2kvP8— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 14, 2025