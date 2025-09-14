Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA

¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 14 de septiembre 2025? Retrasos y avance de trenes

Te compartimos las estaciones con retrasos y avance de trenes de las 12 Líneas del Metro CDMX para este domingo; estas son las afectaciones.

Notas
Seguridad
Escrito por: Fernanda Benítez
Compartir nota
Metro CDMX hoy 14 de septiembre 2025: Retrasos y avance de trenes
¿Qué pasa en el Metro CDMX este domingo?|FIA

¡Atención, capitalinos! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes de las 12 Líneas del Metro CDMX para este domingo 14 de septiembre 2025; estas son las estaciones con retrasos y las noticias más relevantes.

EN VIVO

¿Está abierta la estación Zócalo?

La estación Zócalo está cerrada; se recomienda tomar Allende y Pino Suárez de la Línea 2 como alternativa o San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.

Retrasos en la Línea 9

Usuarios reportaron retrasos en la Línea 9; autoridades no han dado una declaración al respecto.

¿Falta de trenes en la Línea A? Esto pasa

Usuarios reportan retrasos en la Línea A, aseguran esperar más de 10 minutos por el paso de un tren.

¡Inicia el día con normalidad!

En punto de las 7:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.

CDMXMetro CDMX

Notas