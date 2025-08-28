Activan Protocolo Alba urgente en Guanajuato tras desaparición de tres mujeres; temen por sus vidas.

Urge el apoyo para localizar a tres mujeres desaparecidas en Guanajuato. En Santa Cruz de Juventino Rosas y Pénjamo, fue activado el Protocolo Alba de última hora tras la desaparición de Bibiana Juárez Sánchez, Alicia Vanessa Frías Cervantes y Argelia Flores Delgado; ante esta delicada situación, sus familiares temen por sus vidas.

Urge localizar a tres mujeres desaparecidas en Guanajuato

De las mujeres que están perdidas, y que son buscados con apremio por sus familiares, no se sabe nada desde los últimos reportes del 20 de mayo al 23 de agosto del 2025, por lo que la activación del Protocolo Alba es un medio por el cual se tiene el objetivo de dar pronto con su localización.

Bibiana Juárez Sánchez es buscada con urgencia; su cabello es lacio y de color negro, mientras que sus ojos son redondos y de un profundo café obscuro. Mide aproximadamente 1.55 metros y tiene un peso de 57 kilogramos.

Activación de Protocolo ALBA Guanajuato de Bibiana Juárez Sánchez de 20 años de edad, Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto.



¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/JSaoOVarOp — Protocolo_AlbaGuanajuato (@AlbaProtocolo) August 27, 2025

Al momento de su desaparición, en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, vestía una falda multicolor.

Alicia Vanessa Frías Cervantes es buscada con urgencia; su cabello es ondulado y de color castaño claro, mientras que sus ojos son alargados y de un profundo café claro. Mide aproximadamente 1.73 metros y tiene un peso de 75 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, vestía blusa y short color café, chamarra de mezclilla y tenis color blanco.

Activación de Protocolo ALBA Guanajuato de Alicia Vanessa Frías Cervantes de 21 años de edad, Pénjamo, Gto.



¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/ELz4pxvLw4 — Protocolo_AlbaGuanajuato (@AlbaProtocolo) August 26, 2025

Argelia Flores Delgado es buscada con urgencia; su cabello es lacio y de color pelirrojo, mientras que sus ojos son alargados y café claro. Mide aproximadamente 1.68 metros y tiene un peso de 55 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, se desconoce cuál era vestimenta, por lo que se pide poner mucha atención en el perfil de su rostro.

Activación de Protocolo ALBA Guanajuato de Argelia Flores Delgado de 32 años de edad, Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto.



¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/KsM8gV2ueU — Protocolo_AlbaGuanajuato (@AlbaProtocolo) August 22, 2025

Así funciona el Protocolo Alba

El Protocolo Alba es un mecanismo de búsqueda inmediata que se activa cuando una mujer o niña desaparece en México. Su finalidad es proteger la vida, la libertad y la integridad de las víctimas mediante una coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, sociedad civil y medios de comunicación.

Este protocolo elimina trabas legales o estereotipos que puedan minimizar los hechos y permite una reacción rápida, clave durante las primeras horas tras la desaparición.

Así se activa un Protocolo Alba

Cuando se reporta la desaparición, la Fiscalía o Procuraduría correspondiente convoca al Comité Técnico de Colaboración, que despliega acciones coordinadas de búsqueda. Se difunde la información a nivel local y nacional, se involucran cuerpos de emergencia y se emite una alerta inmediata para localizar a la persona lo antes posible.