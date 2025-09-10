¡Toma precauciones! Marchas CDMX y complicaciones por lluvias podrían afectar el tránsito hoy

El caos vial se concentrará en las siguientes alcaldías y puntos principales:

Cuauhtémoc

La alcaldía Cuauhtémoc será el epicentro de la actividad de los manifestantes. Se anticipan bloqueos en Calzada San Antonio Abad desde las 6:00 de la mañana, seguidos de bloqueos en Avenida Juárez a las 7:00, y en Liverpool y Plaza de la Constitución a las 10:00.

También se espera un bloqueo en Donceles y Allende, y una marcha que saldrá desde el Ángel de la Independencia a las 11:00 con dos posibles destinos.

Al mediodía, se prevé un bloqueo en Rinconada de Jesús, y a la 1:00 de la tarde, nuevos bloqueos en la calle Milán y en la Avenida Juárez. Por la noche, a las 9:30, habrá una rodada de ciclistas que partirá de Calzada de la Viga.

A lo largo del día, las autoridades han informado de la presencia constante de manifestantes en la Plaza de la Constitución.

Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón

En la alcaldía Gustavo A. Madero se ha reportado un bloqueo en Avenida Insurgentes Norte a las 6:30 de la mañana, así como una movilización durante todo el día en Avenida Ingeniero Eduardo Molina.

Por su parte, la alcaldía Álvaro Obregón tendrá bloqueos en Avenida Insurgentes Sur a las 10:00 y en Avenida Constituyentes a las 12:00.

Tlalpan

Finalmente, en la alcaldía Tlalpan, se espera un bloqueo en la Carretera Picacho Ajusco a las 11:00 y otro en Calzada Acoxpa a las 5:00 de la tarde.

Las autoridades instan a los conductores a mantenerse informados y a utilizar medios de transporte alternativos para evitar los inconvenientes de esta jornada.