¡Toma precauciones! Marchas CDMX y complicaciones por lluvias podrían afectar el tránsito hoy
Sigue nuestro minuto a minuto sobre afectaciones por marchas CDMX, así como bloqueos este miércoles 10 de septiembre. Tenemos para ti las alternativas viales.
Este 10 de septiembre la movilidad se verá afectada por diversas manifestaciones y bloqueos. Las autoridades viales han advertido a los residentes y visitantes que tomen precauciones, ya que se anticipa una jornada de tránsito complicado, en parte debido a las protestas programadas, además de las complicaciones habituales por las lluvias. Aquí te dejamos las marchas CDMX para hoy.
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, conocido como C5, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), han emitido una alerta sobre al menos 18 movilizaciones sociales previstas para hoy. Se espera que las protestas comiencen temprano en la mañana y se extiendan a lo largo del día, afectando a miles de personas que se desplazan a sus trabajos y escuelas.
Se recomienda a todos los ciudadanos considerar rutas alternas y anticipar sus viajes, especialmente en las zonas del centro de la ciudad donde se concentra la mayor parte de las afectaciones.
EN VIVO
Avenidas La Turba y Langosta están afectadas por manifestantes
Debido a una protesta, el tránsito vehicular está afectado en las avenidas La Turba y Langosta, ubicadas en la colonia Del Mar, en la alcaldía Tláhuac. Como ruta alternativa, se recomienda a los conductores utilizar el Canal de Chalco y la Avenida Tláhuac.
08:57 #PrecauciónVial | Afectada la circulación de Av. La Turba y Langosta col. del Mar, alcaldía Tláhuac, por manifestantes. #AlternativaVial Canal de Chalco y Av. Tláhuac. pic.twitter.com/JGJ4jIaSbs— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 10, 2025
Bloqueos en alcaldías hoy
El caos vial se concentrará en las siguientes alcaldías y puntos principales:
Cuauhtémoc
La alcaldía Cuauhtémoc será el epicentro de la actividad de los manifestantes. Se anticipan bloqueos en Calzada San Antonio Abad desde las 6:00 de la mañana, seguidos de bloqueos en Avenida Juárez a las 7:00, y en Liverpool y Plaza de la Constitución a las 10:00.
También se espera un bloqueo en Donceles y Allende, y una marcha que saldrá desde el Ángel de la Independencia a las 11:00 con dos posibles destinos.
Al mediodía, se prevé un bloqueo en Rinconada de Jesús, y a la 1:00 de la tarde, nuevos bloqueos en la calle Milán y en la Avenida Juárez. Por la noche, a las 9:30, habrá una rodada de ciclistas que partirá de Calzada de la Viga.
A lo largo del día, las autoridades han informado de la presencia constante de manifestantes en la Plaza de la Constitución.
Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón
En la alcaldía Gustavo A. Madero se ha reportado un bloqueo en Avenida Insurgentes Norte a las 6:30 de la mañana, así como una movilización durante todo el día en Avenida Ingeniero Eduardo Molina.
Por su parte, la alcaldía Álvaro Obregón tendrá bloqueos en Avenida Insurgentes Sur a las 10:00 y en Avenida Constituyentes a las 12:00.
Tlalpan
Finalmente, en la alcaldía Tlalpan, se espera un bloqueo en la Carretera Picacho Ajusco a las 11:00 y otro en Calzada Acoxpa a las 5:00 de la tarde.
Las autoridades instan a los conductores a mantenerse informados y a utilizar medios de transporte alternativos para evitar los inconvenientes de esta jornada.