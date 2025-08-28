¿Cayó un meteorito en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca? Secretaría de Seguridad aclara los hechos

El pasado 27 de agosto 2025, un fuerte estruendo e incendio alertaron a los pobladores de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, que aseguraban se trataba de la caída de un meteorito; autoridades desmienten el hecho.

A través de redes sociales, se viralizaron algunas imágenes y videos del meteorito, incluso afirmaron haber visto una luz en el cielo.

#MientrasTanto



Incendio del #basurero del municipio de #Zimatlán de Álvarez causa alarma a la ciudadanía con la caída de un supuesto #meteorito en esa localidad.



En redes sociales y grupos de whatsap afirman haber visto una luz en el cielo y escuchar un fuerte estruendo en… pic.twitter.com/ZzZL1m9shs — Imagen_Oaxaca (@Imagen_Oax) August 28, 2025

¿Y entonces qué era? Autoridades revelan la causa del estruendo e incendio

La Secretaría de Seguridad y Protección reveló que el estruendo y las llamas registradas en el municipio de Zimatlán de Álvarez, NO se trataban de un meteorito o de algún otro fenómeno astronómico, si no de un i ncendio en un basurero .

Autoridades municipales aseguraron que el siniestro ya está siendo atendido por los elementos correspondientes; no se reportan heridos.

“Respecto a la información que circula en redes acerca de la supuesta caída de un meteorito en Zimatlán de Álvarez, es falsa”, explicó a través de redes sociales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa que, respecto a la información que circula en redes acerca de la supuesta caída de un meteorito en Zimatlán de Álvarez, es falsa. El hecho suscitado es en realidad el incendio de un basurero, que ya se encuentra siendo… pic.twitter.com/m4IxuA9cVh — SSPC Oaxaca (@SSPC_GobOax) August 28, 2025

Autoridades siguen investigando el origen del estruendo en Zimatlán de Álvarez

A través del comunicado, emitido en redes sociales, autoridades aseguraron que la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR), se encuentran investigando el fuerte estruendo en el municipio de Zimatlán de Álvarez en Oaxaca.

Hasta el momento no se reportan afectaciones a la población o daños materiales en la zona.

Autoridades confirmaron que continuarán con el monitoreo en la zona afectada, además se le dará seguimiento al hecho para poder darle respuestas claras a las y los pobladores del municipio.

“Se continuará con el monitoreo y, en coordinación con autoridades municipales y de seguridad, se dará seguimiento a este hecho para informar de manera oportuna a la ciudadanía”, aclararon a través de redes sociales.

Desmiente SSPC caída de meteorito en Zimatlán, se registra un incendio en basurero pic.twitter.com/FlmbAnKnUd — Gobierno de Oaxaca (@GobOax) August 28, 2025

Crean memes sobre la supuesta caída de meteorito en Oaxaca

¡Las risas no faltaron! En redes sociales, algunos usuarios bromearon con la supuesta caída del meteorito en Oaxaca, creando distintos memes sobre la situación, la cual resultó solo ser un incendio en un basurero.

Te compartimos algunos memes sobre el supuesto fenómeno astronómico ocurrido en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, el pasado 27 de agosto 2025.