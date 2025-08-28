Logo InklusionSitio accesible
¿Cayó un meteorito en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca? Secretaría de Seguridad aclara los hechos

La caída del meteorito en Oaxaca inundó las redes sociales, algunos pobladores aseguraban haber visto una luz en el cielo; autoridades desmientes los hechos.

incendio en basurero de oaxaca meteorito
Confunden incendio en basurero con caída de meteorito en Oaxaca|REDES SOCIALES
Escrito por: Fernanda Benítez
El pasado 27 de agosto 2025, un fuerte estruendo e incendio alertaron a los pobladores de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, que aseguraban se trataba de la caída de un meteorito; autoridades desmienten el hecho.

A través de redes sociales, se viralizaron algunas imágenes y videos del meteorito, incluso afirmaron haber visto una luz en el cielo.

¿Y entonces qué era? Autoridades revelan la causa del estruendo e incendio

La Secretaría de Seguridad y Protección reveló que el estruendo y las llamas registradas en el municipio de Zimatlán de Álvarez, NO se trataban de un meteorito o de algún otro fenómeno astronómico, si no de un incendio en un basurero.

Autoridades municipales aseguraron que el siniestro ya está siendo atendido por los elementos correspondientes; no se reportan heridos.

Respecto a la información que circula en redes acerca de la supuesta caída de un meteorito en Zimatlán de Álvarez, es falsa”, explicó a través de redes sociales.

Autoridades siguen investigando el origen del estruendo en Zimatlán de Álvarez

A través del comunicado, emitido en redes sociales, autoridades aseguraron que la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR), se encuentran investigando el fuerte estruendo en el municipio de Zimatlán de Álvarez en Oaxaca.

Hasta el momento no se reportan afectaciones a la población o daños materiales en la zona.

Autoridades confirmaron que continuarán con el monitoreo en la zona afectada, además se le dará seguimiento al hecho para poder darle respuestas claras a las y los pobladores del municipio.

Se continuará con el monitoreo y, en coordinación con autoridades municipales y de seguridad, se dará seguimiento a este hecho para informar de manera oportuna a la ciudadanía”, aclararon a través de redes sociales.

Crean memes sobre la supuesta caída de meteorito en Oaxaca

¡Las risas no faltaron! En redes sociales, algunos usuarios bromearon con la supuesta caída del meteorito en Oaxaca, creando distintos memes sobre la situación, la cual resultó solo ser un incendio en un basurero.

Te compartimos algunos memes sobre el supuesto fenómeno astronómico ocurrido en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, el pasado 27 de agosto 2025.

