VIDEO: ¡A lo grande y con mucha música! Mujer celebra su divorcio con banda al salir del registro civil en Toluca

¡Con bombo y platillo festeja su soltería! Una mujer celebró su divorcio a lo grande, al llevar una banda que tocara al salir del registro civil en Toluca, Estado de México; el video de viralizó en redes sociales.

La mujer iba acompañada de sus amigas, que llevaban algunas cartulinas con frases como: “Soltera otra vez”.

Personas se detienen para felicitar a la mujer por su divorcio

El video fue grabado afuera de los Juzgados familiares del municipio de Toluca en el Estado de México; testigos que pasaba por la zona, no duraron en felicitar a la mujer por su divorcio.

Además de felicitarla, algunas personas comenzaron a tomarle algunas fotografías y videos, capturando el insólito y original festejo.

🎺💔 ¡Y que suene la banda! Una mujer en #Toluca celebró su divorcio con música, cartulinas y amigas. Al salir del Registro Civil, la esperaba una banda sinaloense 🎶



"Soltera otra vez", decía una de las pancartas.

Así se armó el fiestón en los juzgados familiares.



¡La… pic.twitter.com/kgf9PQ4BLJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 28, 2025

Suman más de cien mil divorcios en México, según INEGI

Tan solo en 2023, se registraron alrededor de 163 mil 587 divorcios en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Entre las principales causas están el divorcio incausado, mutuo consentimiento, separación del hogar conyugal por más de un año, con o sin causa justificada.

De la cifra total de divorcios, el 22.9% de ellos tenían una o un hijo, el 16.8% tenía 2 hijos, el 5.8% más de dos, mientras que el 53.6% de ellos no contaba con hijos.

En México, durante 2023, se registraron 163,587 divorcios:

90.0% se resolvió por la vía judicial

10.0%, por la vía administrativa



La tasa nacional de divorcios por cada mil habitantes de 18 años y más fue de 1.8.



(1/3) pic.twitter.com/9ZHbOLNypH — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 27, 2024

Listas de estados con mayor cantidad de divorcios en México

¿Se les acabo el amor? En la Estadística de Divorcios, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se revelaron los estados de México con mayor número de divorcios durante el 2023.



Campeche

Nuevo León

Aguascalientes

Sinaloa

Coahuila de zaragoza

Tamaulipas

Chihuahua

Sonora

Por el contrario, las tasas más bajas las tienen Veracruz, Puebla y Oaxaca.

Entre los matrimonios que se disolvieron legalmente, el 33.8% de ellos duró alrededor de 20 años, el 28.7% fue de 1 a 5 años, el 15.5% de 6 a 9 años, el 18.% de 10 a 15 años, el 11.9% de 16 a 20 años, mientras que el 1.7% fue menor a un año.