VIDEO: ¡A lo grande y con mucha música! Mujer celebra su divorcio con banda al salir del registro civil en Toluca

Acompañada de una banda, sus amigas y carteles con la frase “soltera otra vez”, fue como una mujer celebró su divorcio al salir del registro civil en Toluca.

Mujer celebra su divorcio con banda al salir del registro civil en Toluca, Edomex
Mujer celebra su divorcio a lo grande en Edomex|REDES
Escrito por: Fernanda Benítez
¡Con bombo y platillo festeja su soltería! Una mujer celebró su divorcio a lo grande, al llevar una banda que tocara al salir del registro civil en Toluca, Estado de México; el video de viralizó en redes sociales.

La mujer iba acompañada de sus amigas, que llevaban algunas cartulinas con frases como: “Soltera otra vez”.

Personas se detienen para felicitar a la mujer por su divorcio

El video fue grabado afuera de los Juzgados familiares del municipio de Toluca en el Estado de México; testigos que pasaba por la zona, no duraron en felicitar a la mujer por su divorcio.

Además de felicitarla, algunas personas comenzaron a tomarle algunas fotografías y videos, capturando el insólito y original festejo.

Suman más de cien mil divorcios en México, según INEGI

Tan solo en 2023, se registraron alrededor de 163 mil 587 divorcios en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Entre las principales causas están el divorcio incausado, mutuo consentimiento, separación del hogar conyugal por más de un año, con o sin causa justificada.

De la cifra total de divorcios, el 22.9% de ellos tenían una o un hijo, el 16.8% tenía 2 hijos, el 5.8% más de dos, mientras que el 53.6% de ellos no contaba con hijos.

Listas de estados con mayor cantidad de divorcios en México

¿Se les acabo el amor? En la Estadística de Divorcios, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se revelaron los estados de México con mayor número de divorcios durante el 2023.

  • Campeche
  • Nuevo León
  • Aguascalientes
  • Sinaloa
  • Coahuila de zaragoza
  • Tamaulipas
  • Chihuahua
  • Sonora

Por el contrario, las tasas más bajas las tienen Veracruz, Puebla y Oaxaca.

Entre los matrimonios que se disolvieron legalmente, el 33.8% de ellos duró alrededor de 20 años, el 28.7% fue de 1 a 5 años, el 15.5% de 6 a 9 años, el 18.% de 10 a 15 años, el 11.9% de 16 a 20 años, mientras que el 1.7% fue menor a un año.

