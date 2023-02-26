Este 26 de febrero, una embarcación que transportaba migrantes desde Turquía a Europa se estrelló contra unas rocas cerca de la costa del sur de Italia, dando pie a un naufragio que tuvo como resultado 59 muertos, incluidos 12 niños.

De acuerdo con la ministra del Interior de Italia, Wanda Ferro, la cifra es de 59 muertos, pero se espera que esta aumente.

Manuela Curra, funcionaria del gobierno provincial de Italia, dijo previamente a la agencia Reuters que 81 personas sobrevivieron, con 20 hospitalizadas, incluida una persona en cuidados intensivos.

De acuerdo con los reportes, mientras los servicios de emergencia buscaban en el mar y la costa en un clima tormentoso, Curra dijo que los sobrevivientes afirmaron que había entre 140 y 150 personas a bordo, lo que sugiere que algunos migrantes estarían desaparecidos.

Naufragio de migrantes en Italia deja al menos 59 muertos, entre ellos, 12 niños

|REUTERS TV/REUTERS TV via REUTERS

Barco transportaba migrantes de Afganistán, Irán y varios otros países

El barco que transportaba migrantes se hundió en condiciones de mar embravecido cerca de Steccato di Cutro, un balneario en la costa este de Calabria, la región que forma la punta de la bota de Italia.

Cabe destacar que este naufragio puso en la mesa un debate sobre a migración en Europa e Italia, donde las nuevas leyes del gobierno de derecha para organizaciones benéficas de rescate de migrantes han generado críticas de las Naciones Unidas y otros.

El transporte había zarpado de Izmir, en el oeste de Turquía, hace unos cuatro días y fue descubierto a unos 74 kilómetros de la costa el sábado por la noche por un avión operado por la agencia fronteriza de la Unión Europea, Frontex, aclaró la policía de Italia.

De acuerdo con Reuters, entre los primeros migrantes encontrados en la playa había un bebé de unos meses.

Un sobreviviente fue arrestado por cargos de tráfico de inmigrantes, dijo la policía de aduanas de la Guardia di Finanza.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su "profundo pesar" por las muertes y culpó a los traficantes de personas que se benefician mientras ofrecen a los migrantes "la falsa perspectiva de un viaje seguro".