Designa Martí Batres a Inti Muñoz como nuevo subsecretario de gobierno

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, designó como nuevo subsecretario de Gobierno a Inti Muñoz Santini, cuyo compromiso esencial será el trabajar en la construcción de acuerdos a través del diálogo y la concertación en beneficio de todas y todos los habitantes de la ciudad.

A través de un vídeo difundido en redes sociales, el titular de la Secretaría de Gobierno (SECGOB), Ricardo Ruiz Suárez, informó que, a partir de este día, Muñoz Santini asumirá la conducción de dicha subsecretaría.

Inti Muñoz se ha desempeñado en diversos cargos en la CDMX

Ruiz Suárez destacó la amplia experiencia del ahora nuevo subsecretario en el ejercicio de la administración pública; ha desempeñado diversos cargos a lo largo de su trayectoria dentro del Gobierno de la Ciudad de México; en la Secretaría de Cultura o el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México; Diputado Federal en la LIX Legislatura; y hasta el día de hoy, como director general de Ordenamiento Urbano, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI).

El titular de #SECGOB, @RicardoRuizSua2, informa que, el Jefe de Gobierno, @martibatres, ha designado subsecretario de Gobierno al Mtro. @IntiMunoz, quien cuenta con una vasta trayectoria en el servicio público y actualmente se desempeñaba como director general en @seduviCDMX. pic.twitter.com/52l7DRCADb — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) July 6, 2023

Además, resaltó sus orígenes de lucha en la estudiantil y social como parte de un proyecto de Transformación que se implementa en la Ciudad de México.

“Tiene una convicción muy profunda, que coincide con lo que es la base de este gobierno: trabajar con y para la gente”, subrayó el titular de la SECGOB.

Agradezco con pleno compromiso y de todo corazón la designación que han hecho de un servidor el Jefe de Gobierno @martibatres y el Secretario @RicardoRuizSua2 para estar a cargo de la Subsecretaría de Gobierno de mi querida Ciudad de México… — Inti Muñoz (@IntiMunoz) July 6, 2023

Inti Muñoz agradeció al Jefe de Gobierno y al titular de la Secretaría de Gobierno, por la confianza depositada para conducir los trabajos de la subsecretaría de Gobierno, al mismo tiempo, resaltó su compromiso de trabajar todos los días en favor del diálogo y la construcción de soluciones para lograr una ciudad con tranquilidad, seguridad y con una calidad de vida basada en la igualdad, la justicia y el cuidado de las libertades.