¿No que no hubo cooperación? Fiscal de Estados Unidos agradece a México por mandar a líderes de cárteles

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, emitió un mensaje en el que reconoció el papel fundamental de las autoridades mexicanas en la lucha binacional contra el narcotráfico, así como la extradición de líderes de cárteles.

Tras la reciente declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, Bondi subrayó la importancia de la cooperación entre ambos países.

“Primero, gracias a las autoridades mexicanas por la ayuda para traer a todos estos líderes de cárteles ante la justicia. No vamos a comentar detalles de ninguna investigación, pero bajo la dirección Donald Trump hemos llevado a más líderes de cárteles ante la justicia que ninguna otra administración en la historia de esta nación.”, señaló Bondi.

Este mensaje se da en un contexto de fuertes operativos conjuntos que han marcado el 2025 como un año clave en la relación bilateral en materia de seguridad.

Extradiciones históricas en 2025

Durante este año, México concretó dos traslados masivos de narcotraficantes hacia EU, ocurridos en febrero y agosto. En total, fueron enviados alrededor de 55 integrantes de cárteles mexicanos, una cifra que representa uno de los mayores golpes coordinados contra la delincuencia organizada en décadas.

Los extraditados enfrentan cargos por delitos graves como tráfico de drogas, homicidio, lavado de dinero y conspiración criminal. Aunque podrían recibir sentencias de cadena perpetua, la pena de muerte no está contemplada, en respeto a los acuerdos bilaterales vigentes entre ambos gobiernos.

Figuras relevantes entre los narcotraficantes extraditados

Entre los nombres más notorios que fueron entregados a la justicia estadounidense se encuentran:

Abigael González Valencia, “El Cuini” , considerado uno de los principales operadores financieros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) .

, considerado uno de los principales operadores financieros del . Servando Gómez Martínez, “La Tuta” , exlíder de La Familia Michoacana .

, exlíder de . Varios miembros relacionados con la familia Guzmán, herederos del Cártel de Sinaloa.

Estos traslados impactan directamente en las estructuras operativas de organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el CJNG, Los Zetas y La Familia Michoacana, debilitando sus mandos y limitando su capacidad de operación transnacional.