Peligroso criminal buscado por EU cae en Guerrero: ¿Quién es Gabriel “N”?

Uno de los criminales más buscados por Estados Unidos fue detenido en México tras un operativo realizado en el estado de Guerrero. Se trata de Gabriel “N”, quien fue aprehendido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

La detención de este hombre fue informada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Gabriel “N” cuenta con una orden de extradición.

¿Quién es Gabriel “N”, hombre buscado por Estados Unidos?

Gabriel “N” tiene orden de detención con fines de extradición por los delitos de feminicidio y robo, así como por disponer de forma indebida de recursos y valores de los clientes de instituciones de crédito.

Este hombre fue aprehendido en Ometepec, Guerrero, por elementos de la AIC de la FGR, junto con Defensa, Marina, Guardia Nacional y SSPC. El hombre es requerido por la agencia U. S. Marshal del gobierno de Estados Unidos.

En un operativo realizado en Guerrero por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico, fue detenido Gabriel “N”, quien cuenta con una orden de extradición y es uno de los más buscados por autoridades de Estados Unidos al estar relacionado con un… pic.twitter.com/SJA0gfOx5x — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 29, 2025

Estadunidense buscado se escondía en Guadalajara: es detenido

Un ciudadano estadunidense que era fugitivo en su país fue localizado Guadalajara. Se trata de Patrick “N”, de 54 años, quien era buscado por la oficina del Servicio de los Marshals de Estados Unidos, señalado por su probable responsabilidad en un ataque con arma de fuego cometido en el Estado de California en 2013, al parecer en contra de una expareja.

“Para apoyar en el traslado y deportación de un fugitivo que se encontraba en Jalisco tras un crimen ocurrido en Estados Unidos, Policías de Investigación de la Dirección de Órdenes de Aprehensión solicitaron información sobre el estatus migratorio del señalado, y, al encontrar irregularidades, se logró ponerlo a disposición del Instituto Nacional de Migración”, informó la Fiscalía de Jalisco.

Luego de resistirse al arresto, Patrick “N” habría entrado de manera ilegal a México, donde permaneció en calidad de fugitivo hasta el 27 de agosto, cuando se logró ubicarlo y ponerlo a disposición del Instituto Nacional de Migración.

De acuerdo con las investigaciones, el señalado se encontraba desde hace tiempo en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Patrick “N”, deberá responder ante las autoridades que lo solicitaban en Estados Unidos a través de una orden de arresto emitida en 2015 por la Corte Superior del Estado de California, en el Condado de Santa Clara.

