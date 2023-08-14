Estos son los cargos que se elegirán en Morelos para elecciones 2024

En algunos meses, México llevará a cabo las elecciones 2024, donde se renovará la presidencia, junto con los gobernadores de ocho entidades más; Morelos será uno de los estados que llamará a las urnas a sus habitantes, pero ¿sabes qué cargos se elegirán?

Durante el periodo de elecciones 2024 también participarán la Ciudad de México (CDMX), Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Veracruz y Yucatán.

¿Qué puestos se eligen en 2024 en Morelos?

De acuerdo con el Gobierno de México, las elecciones 2024 en el estado de Morelos se realizarán en junio del próximo año, en las que se renovaran los siguientes cargos de elección popular de esta entidad federativa:

Gobernador: Se elegirá al nuevo titular del estado, el cual será electo por un periodo de seis años.

Se elegirá al nuevo titular del estado, el cual será electo por un periodo de seis años. 20 diputados estatales: 12 de ellos serán electos por mayoría relativa, mientras los otro 8 serán designados por representación proporcional para ser parte de la LVI Legislatura.

12 de ellos serán electos por mayoría relativa, mientras los otro 8 serán designados por representación proporcional para ser parte de la LVI Legislatura. 36 ayuntamientos: Compuesto por un presidente municipal, así como un síndico y sus regidores, los cuales tienen una duración de tres años.

¿Cuándo se elige Gobernador de Morelos?

Actualmente, el Gobernador de Morelos es Cuauhtémoc Blanco, quien desde el 1 de octubre del 2018 tomó posesión de la entidad federativa; de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) obtuvo un margen electoral del 52.4% tras computar casi el 100% de las actas.

De acuerdo con el calendario del Instituto Nacional Electoral (INE), las próximas elecciones 2024 se llevarán a cabo el 2 de junio 2024, en la que se elegirá el cargo de Gobernador de esta entidad federativa.

Elecciones 2024: ¿Qué cargos se elegirán en Morelos?| https://morelos.gob.mx/

¿Cuántos años dura el cargo de Gobierno en Morelos?

En las próximas elecciones estatales 2024, se espera que Cuauhtémoc Blanco sea relevado de su cargo como Gobernador de Morelos, pues de acuerdo con el artículo 59 de la Constitución del estado, el mandatario debe permanecer en su cargo por alrededor de 6 años.

Por otro lado, se estipula que los 20 diputador y los 36 ayuntamiento que serán elegido el próximo 2 de junio 2023, tendrán una duración de al menos 3 años.

Recordemos que en ningún motivo, el ciudadano que hay sido titular del Poder Ejecutivo, podrá volver a reelegirse u ocupar la silla, ni aún con el carácter interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.

¿Qué partido gobierna actualmente Cuernavaca, Morelos?

Morelos se ha destacado por ser uno de los estados con una gran popularidad de gobernantes, y actualmente es el Partido Encuentro Solidario (PES), el movimiento que gobierna a la entidad federativa.

El Partido Encuentro Solidarios (PES) fue un partido político mexicano afín a la ideología de derecha, junto con la derecha cristiana existente entre los años 2020 y 2021.