Catean funeraria en Tijuana por negarse a entregar cuerpo de bebé; hallan más cadáveres bajo sospecha

La Fiscalía General del Estado de Baja California realizó un cateó de útlima hora la madrugada de este jueves 11 de septiembre en la funeraria ’Latinoamericana', en Tijuana, después de que se negó a entregar el cuerpo de un bebé, de apenas ocho meses, que perdió la vida en el Hospital General.

El menor presentaba huellas de presunta desnutrición y omisión de cuidados, por lo que las autoridades sospechan de un manejo ilegal del caso.

Fiscalía investiga presuntas irregularidades en manejo de cuerpos

De acuerdo con la fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez, el pequeño falleció en el Hospital General de Tijuana con huellas visibles de desnutrición, omisión de cuidados y posibles signos de maltrato; sin embargo, personal médico entregó el cadáver directamente a la funeraria sin dar aviso al Ministerio Público, lo que encendió las alarmas sobre una cadena de irregularidades que ahora son investigadas.

Durante una rueda de prensa, Andrade Ramírez explicó que la Fiscalía recibió información sobre el caso únicamente después del fallecimiento del menor, lo que contravino los protocolos establecidos.

“Hicimos el cateo en una funeraria, en donde pues ahora sí que rescatamos el cadáver del niño, porque se hubiera pasado a la sepultura y a lo mejor detrás de esto existe un delito.

“No quiero asegurar ahorita porque estamos con la investigación muy a priori, pero si es un hecho muy delicado”, explicó la fiscal.

Al revisar el diagnóstico preliminar, las autoridades encontraron evidencias preocupantes: el bebé presentaba falta de vacunas, desnutrición severa y posibles lesiones asociadas con maltrato infantil. Ante ello, se ordenó el cateo inmediato en la funeraria para recuperar el cuerpo y evitar que fuera sepultado sin una investigación formal.

Más cadáveres bajo sospecha

El operativo no solo permitió recuperar el cuerpo del bebé; la Fiscalía informó que también se localizaron entre ocho y nueve cuerpos adicionales en condiciones similares, es decir, trasladados desde hospitales públicos y privados sin la notificación correspondiente al Ministerio Público.

Aunque a primera vista parecían muertes naturales, la fiscal subrayó que ninguna defunción puede omitirse de los canales legales, ya que esa omisión abre la puerta a encubrimientos de posibles delitos.

Funeraria asegurada y nueva línea de investigación

La funeraria Latinoamericana quedó asegurada y bajo resguardo policial, mientras la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) prepara una revisión detallada de todas sus áreas, incluido el crematorio.

La Fiscalía no descarta fincar responsabilidades contra personal del hospital y de la funeraria, además de investigar si se trata de un patrón de prácticas indebidas que habrían pasado inadvertidas durante años.