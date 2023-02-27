Irlanda del Norte y el Brexit, las últimas noticias de México de hoy 27 de febrero de 2023

Fuerza Informativa Azteca te ofrece las últimas noticias en México y el mundo hoy lunes 27 de febrero de 2023, entre las que destacan el acuerdo de la Unión Europea y Reino Unido.



Acuerdo entre UE y Reino Unido

Este lunes 27 de febrero se anunció un acuerdo alcanzado entre Bruselas y Londres sobre Irlanda del Norte tras el Brexit, con el que se busca fortalecer las relaciones entre la Unidión Europea.



Despiden a trabajadores fallecidos en planta de Pemex en Minatitlán

Familiares y amigos despidieron a los dos trabajadores que murieron tras el accidente en la refinería de Pemex, ubicada en Minatitlán, al sur de Veracruz, la semana pasada.



Tren Maya entrará en operaciones el 1 de diciembre de 2023

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que será el próximo 1 de diciembre cuando entre en operaciones el Tren Maya, uno de los megaproyectos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).



Autoridades Jerez, cancelan Feria de las Flores 2023 en Zacatecas

Por la inseguridad y la violencia registrada en el estado de Zacatecas, autoridades cancelan la Feria de las Flores 2023 que se realiza en Jerez desde 1824; se comprometen a informar sobre formas de reactivación económica tras esta cancelación.



Un sismo de magnitud 5.7 se registró en la costa de El Salvador

Al mediodía de hoy 27 de febrero se registró un temblor de magnitud 5.7 con epicentro a 55 kilómetros al sur de Playa Las Tunas, en la Costa de La Unión, de El Salvador, además se percibió en Guatemala y Honduras, sin embargo, se descartó alerta de tsunami y hasta el momento no se reportan daños materiales ni humanos.

