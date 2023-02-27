Irlanda del Norte y el Brexit, las últimas noticias de México de hoy 27 de febrero de 2023
Cooce las últimas noticias que Fuerza Informativa te ofrece hoy lune 27 de de febrero de 2023 en México y en el Mundo, como el logro sobre Irlanda del Norte.
Fuerza Informativa Azteca te ofrece las últimas noticias en México y el mundo hoy lunes 27 de febrero de 2023, entre las que destacan el acuerdo de la Unión Europea y Reino Unido.
- Acuerdo entre UE y Reino Unido
Este lunes 27 de febrero se anunció un acuerdo alcanzado entre Bruselas y Londres sobre Irlanda del Norte tras el Brexit, con el que se busca fortalecer las relaciones entre la Unidión Europea.
- Despiden a trabajadores fallecidos en planta de Pemex en Minatitlán
Familiares y amigos despidieron a los dos trabajadores que murieron tras el accidente en la refinería de Pemex, ubicada en Minatitlán, al sur de Veracruz, la semana pasada.
- Tren Maya entrará en operaciones el 1 de diciembre de 2023
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que será el próximo 1 de diciembre cuando entre en operaciones el Tren Maya, uno de los megaproyectos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
- Autoridades Jerez, cancelan Feria de las Flores 2023 en Zacatecas
Por la inseguridad y la violencia registrada en el estado de Zacatecas, autoridades cancelan la Feria de las Flores 2023 que se realiza en Jerez desde 1824; se comprometen a informar sobre formas de reactivación económica tras esta cancelación.
- Un sismo de magnitud 5.7 se registró en la costa de El Salvador
Al mediodía de hoy 27 de febrero se registró un temblor de magnitud 5.7 con epicentro a 55 kilómetros al sur de Playa Las Tunas, en la Costa de La Unión, de El Salvador, además se percibió en Guatemala y Honduras, sin embargo, se descartó alerta de tsunami y hasta el momento no se reportan daños materiales ni humanos.
- Carambola deja 3 muertos y más de 20 heridos en el Edomex
La mañana del lunes 27 de febrero se registró en el Libramiento Lerma-Zitácuaro, en el Estado de México, una carambola en donde estuvieron involucrados al menos 11 vehículos, a la altura del kilómetro 10, que dejó un saldo de tres víctimas y más de 20 heridos.
- Se registra explosión de polvorín en Xiutetelco, Puebla
En el municipio de Xiutetelco, Puebla, se registró una explosión en un domicilio en donde se almacenaba pirotecnia; Protección Civil indicó que por el momento no se reportron personas lesionadas.
- Snapchat contará con su chatbot basado en AI
Snapchat contará con My AI, su chatbot de inteligencia artificial basado en la conocida tecnología ChatGPT de OpenAI, que solo estará disponibles en la suscripción premium de la red social.
- Avanza incendio forestal en Cuba; ya lleva 10 días
Ya suman 10 días de un incendio forestal, que ha devorado 2 mil hectáreas de bosque, y que continúa avanzando hacia la zona oriente de Cuba; bomberos combaten las llamas, que se aproximan al Parque Nacional Mensura-Piloto.
- Dan a conocer a ganadores de Premios The Best 2023
Lionel Messi, Lionel Scaloni y Emiliano Martínez fueron algunos de los ganadores de los Premios The Besth 2023, organizado por la FIFA, con los que se reconoce a lo más destacado en el futbol mundial.
- ¿Cómo es cubrir la guerra entre Ucrania y Rusia?
Así vivió Lucy Bravo, corresponsal de Fuerza Informativa Azteca (FIA) el momento en que sonaron las alertas antiaéreas a causa de un ataque ruso con drones kamikazes en la capital de Ucrania, país que cumple un año en guerra con Rusia.
Accionistas demandan a Elon Musk y Tesla por fraude
Tesla y Musk, fueron demandados por fraude; los accionistas los acusan de exagerar la efectividad de las tecnologías de piloto automático y conducción autónoma total.