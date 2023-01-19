Estampida en Iraq, últimas noticias de México y el mundo

Estas son las últimas noticias de México y el mundo para este jueves, entre estas destacan: Hoy 19 de enero de 2023 una avalancha en la región del Tíbet, China, deja al menos ocho muertos y estampida frente a estadio de fútbol en Iraq deja 60 heridos.



Estampida en Iraq

Fanáticos del fútbol intentaron ingresar al Estadio Internacional de Basora, en Iraq, saltando una pared para ver la final de la Copa del Golfo. La estampida dejó al menos un muerto y 60 heridos.



Avalancha en Tíbet deja al menos ocho muertos

Al menos ocho personas murieron tras una avalancha que cayó sobre una carretera de la montañosa región china del Tíbet. Esto ocurrió en el condado de Medog.



Francia estalla con huelga

Trabajadores franceses salieron a las calles este jueves 19 de enero de 2023 para protestar en contra de la reforma de pensiones. La huelga ocasionó que Francia se paralice.



Alec Baldwin será acusado de homicidio

El actor Alec Baldwin será acusado de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, quien recibió un disparo durante el rodaje de la película “Rust” el pasado 21 de octubre de 2021.



Derrumbe en Río San Joaquín deja un muerto

Este jueves 19 de enero de 2023 se registró un derrumbe en la Avenida Río San Joaquín en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. El saldo fue de un trabajador atrapado y uno muerto en la obra que se realiza para sustituir la tubería de drenaje de la zona.



ISSSTE implementa registro de asistencia por checador biométrico

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reveló que el personal médico tendrá que registrar su asistencia por medio de un checador biométrico o de reloj, la desición se tomó tras llegar a un acuerdo con el comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional del Issste (SNTISSSTE).



Alumnos se intoxican con clonazepam en Nuevo León

Alumnos de una escuela secundaria en San Nicolás, Nuevo León se intoxicaron al diluir clonazepam en agua, luego de ser atendidos, todos se reportaron en buen estado de salud y en sus hogares.