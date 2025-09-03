Hijo ataca brutalmente a sus padres en Zapopan; todo porque lo cuestionaron sobre su desempleo

Un joven identificado como Francisco Daniel “N” fue vinculado a proceso luego de ser acusado de atacar violentamente a sus propios padres dentro de su casa en la colonia Mesa de los Ocotes, en Zapopan, Jalisco.

El ataque ocurrió tras una discusión familiar

De acuerdo con las investigaciones, el 23 de julio el padre del agresor llegó a su casa para hablar con él sobre su falta de empleo y deudas. Sin embargo, la charla se convirtió en una pelea que terminó en tragedia: Francisco Daniel habría tomado un desarmador y golpeado a su papá en el pecho, provocando que cayera al suelo.

Presunto agresor de sus padres en Zapopan, vinculado a proceso. La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres Niñas Niños y Adolescentes Razón de Género y la Familia logró la vinculación a proceso de un hombre quien estará en prisión preventiva un año. pic.twitter.com/glct188Rsa — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) September 2, 2025

No conforme, el agresor lo tomó de la cabeza y continuó golpeándolo, causando graves lesiones. Su madre trató de intervenir, pero también fue atacada de la misma manera que su esposo. Tras la agresión, el joven huyó del lugar.

La detención y el proceso legal del joven que atacó a sus padres

Tras la denuncia, agentes ministeriales solicitaron una orden de aprehensión y, el 22 de agosto, elementos de la Policía de Investigación lograron detenerlo.

Un juez analizó las pruebas presentadas y dictó vinculación a proceso contra Francisco Daniel “N” por los delitos de violencia familiar, lesiones en contra de su madre y parricidio en grado de tentativa en agravio de su padre.

Como medida cautelar, permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante un año mientras continúa la investigación.

Contexto: violencia familiar en aumento

Este caso es un reflejo de los preocupantes índices de violencia familiar en Jalisco, que según cifras oficiales, se ha convertido en uno de los delitos más denunciados en el estado. Pues de enero a julio se han registrado 7 mil 528 casos de violencia familiar, solo mil casos menos en comparación con el mismo periodo pero del 2024.

Las autoridades han reiterado la importancia de denunciar y pedir ayuda a tiempo, pues en muchos casos este tipo de agresiones escalan hasta convertirse en tragedias.