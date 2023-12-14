  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Logo Azteca UNO especiales
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | ¿Velociraptor es la manzana podrida del equipo azul? ¡Eso dicen los rojos!

Recientemente, el equipo rojo comentó que Andrés, mejor conocido como “Velociraptor”, del equipo azul, ¡era la manzana podrida de ese equipo! Y por eso perdían. Te contamos los detalles en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

¿Velociraptor es la manzana podrida (25).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida.jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (22).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (24).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (23).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (20).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (18).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (21).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (19).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (17).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (16).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (14).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (15).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (13).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (12).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (11).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (9).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (10).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (8).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (7).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (6).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (5).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (4).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (3).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (2).jpg
/
¿Velociraptor es la manzana podrida (25).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida.jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (22).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (24).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (23).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (20).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (18).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (21).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (19).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (17).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (16).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (14).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (15).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (13).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (12).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (11).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (9).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (10).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (8).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (7).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (6).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (5).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (4).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (3).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (2).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (25).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida.jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (22).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (24).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (23).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (20).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (18).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (21).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (19).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (17).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (16).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (14).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (15).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (13).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (12).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (11).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (9).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (10).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (8).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (7).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (6).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (5).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (4).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (3).jpg
¿Velociraptor es la manzana podrida (2).jpg

Contenido relacionado