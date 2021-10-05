Britney Spears liberada en todo sentido, ¡posó desnuda en redes sociales!

Desde hace varios años ya, la princesa del pop Britney Spears, había luchado contra su propio padre, quien era su tutor y no había estado llevando bien la carrera y finanzas de la cantante, ¡pedía a gritos su libertad y por fin la logró! ¿Cómo festejó? Te contamos...

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Britney Spears festeja su libertad con fotos desnuda en redes sociales.

Suspendieron a Jamie Spears, padre de Britney, como tutor de su patrimonio. Se designó un reemplazo temporal, quien estará encargado de supervisar las finanzas de la cantante hasta el 31 de diciembre de este año, ¡una gran noticia para la princesa del pop!

Sabemos que Britney es cero cohibida y le encanta mostrar su cuerpo, pero con motivo de celebración por su libertad, ¡subió a su cuenta de Instagram fotos que no dejan nada a la imaginación, completamente desnuda! Claro, tapando sus partes íntimas con florecitas.

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Obviamente se tardó solo unos minutos en viralizarse. Como pie de foto agregó “Jugar en el Pacífico nunca lastimó a nadie”. Mostrando su espectacular cuerpo a sus casi 40 años, sin ningún filtro, mostrándose real, natural, como es.

Muchos cibernautas se alegraron por su felicidad y libertad, ¡y muchos famosos también! Entre ellos Paris Hilton quien comentó: “¡Me encanta verte tan feliz y libre! ¡Te lo mereces! Te amo B”.

Recordemos que este paso ha sido muy importante para Britney, quien lleva ya una década luchando por su libertad, pues ha descrito a su padre cono alguien “cruel, tóxico y abusivo”. ¿Pronto logrará completa libertad?

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