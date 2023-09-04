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FOTOS | Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera celebran el primer mes de vida de Leoncito con tierna imagen

La pareja compartió con sus fans una fotografía muy tierna de su pequeño hijo. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez en la playa.jpg
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