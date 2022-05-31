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FOTOS | Christian Nodal dice que Grupo Firme es famoso por él.

A través de un Instagram Live, Christian Nodal dijo la razón por la que no ha querido hacer una colaboración con Grupo Firme.

Por: TV Azteca

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