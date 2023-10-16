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FOTOS | Cristiano Ronaldo condenado a 99 latigazos en Irán

CR7 es acusado de adulterio y la próxima vez que visite el país iraní puede ser detenido para cumplir su condena... ¿Qué fue lo que pasó? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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