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FOTOS | Carlos Rivera dijo cuándo nacerá su hijo con Cynthia Rodríguez, ¡el pequeño León!

Hace unos meses, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera nos sorprendieron con la noticia de su embarazo. ¿Cuándo nacerá? Te contamos en fotos los detalles.

Por: Ana Patricia Pérez

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