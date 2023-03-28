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FOTOS | ¡Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera van a ser papás de un niño!

La pareja compartió en redes sociales que están esperando la llegada de un niño al que llamarán León.

Por: Maribel Velázquez

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Carlos Rivera.

Carlos Rivera.

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