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FOTOS | Después de cinco años, Daniel Corral regresa a Exatlón México

Después de cinco años, Daniel Corral regresa a las tierras y las playas de Exatlón México, ¡el olímpico mexicano está de vuelta! Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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