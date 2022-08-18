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FOTOS | Danna Paola vibra al ritmo de Motomami y se ‘derrite de amor’ por Rosalía.

La cantante apareció en la primera fila del concierto de la española en México y tras bambalinas se externaron el amor que siente la una por la otra.

Por: TV Azteca

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