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FOTOS | ¿Mati y Diego tendrán una relación al terminar Exatlón?

Diego Balleza fue el último eliminado pero siente cosas por Mati Álvarez... ¿Ella le corresponde? ¿La esperará al terminar la temporada? Te contamos en fotografías...

Por: Ana Patricia Pérez

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