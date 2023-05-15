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FOTOS | Eduin Caz de Grupo Firme bajó 20 kilos en dos meses y lo presumió con atrevidas fotos.

Eduin Caz, de Grupo Firme bajó 20 kilos en dos meses y subió sensual video. Internautas cuestionan si se hizo algún “arreglito”. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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