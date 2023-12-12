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FOTOS | Los rojos tienen a pura potencia. ¡3 campeones y 3 subcampeones!

Esta nueva temporada de Exatlón México, ¡el equipo rojo está con todo! Tiene atletas muy poderosos, ¡y están imparables! Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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