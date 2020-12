El equipo de Titanes está dividido. Ahora hay pelea entre Patricio Araujo y su equipo. ¿Quién tiene la razón? En FOTOS te contamos.

Una nueva pelea en el equipo rojo de Exatlón, ahora entre Patricio Araujo y varios integrantes.

Semanas antes, el equipo de Titanes se había notado muy separado, con problemas internos, ¡parecía que la unión de un inicio se había perdido! Algunos de los atletas rojos lo habían mencionado ya y la llegada de Caro a Exatlón lo confirmó aún más, pues no se quedó callada al decir que no confía en muchos y que el equipo no está nada unido, ¡pero en la última eliminación quedó muy claro!

Los rojos perdieron el duelo por la supervivencia, así que el atleta en ir automáticamente al duelo de eliminación fue Mau, por ser el más bajo en porcentaje de efectividad; el segundo más bajo fue Aristeo, por lo que también tenía que ir a la eliminación a jugarse su lugar en al competencia; Mati al ser la atleta con mayor porcentaje, tenía que elegir quién sería el tercer atleta en ir al duelo. En equipo hablaron al respecto, ya que solo había 2 opciones, que fuera Heliud o que fuera Patricio; esto debido a que Mariano tenía dos días de haber entrado y no puede ir a una eliminación hasta después de una semana de estar en competencia. ¡Ahí empezó el conflicto!

Heliud rompió en llanto, pues no se ha sentido nada bien de la rodilla y la espalda, incluso ha dejado de jugar en algunas ocasiones por recomendación del médico; le dijo a su equipo que si la decisión era que él fuera, lo aceptaba; pero que sintiéndose como se siente físicamente, quedaría fuera de la competencia en ese momento o unos días después, ya que estaría muy tocado de sus lesiones. Así que las miradas se fueron hacia Patricio Araujo, que también comentó que no se ha sentido bien y que el hecho de estar lesionado no es algo con lo que puedas escudarte, pues varios atletas han ido a eliminación estando en esa condición. Al ver que el equipo se inclinaba más por cuidar a Heliud, ya que había más posibilidades de que Patricio se quedara en la competencia debido a que está bien físicamente y “Black Panther” no, el “Capitán Coraje” se reveló contra su equipo. “Sé que hay algunas personas que prefieren que vaya yo a eliminación y eso no es una decisión de equipo, son simplemente intereses personales... En caso de que llegue a haber una injusticia, yo creo que se rompe por completo el grupo y de eso me voy a encargar yo”, dijo Araujo. ¡BOOOOM! Pero eso no fue todo, ¡sigue leyendo y viendo todas las fotos!

Al llegar a la ceremonia previa al duelo, Mati a pesar de tener clara su decisión, no quiso ser autoritaria y lo dejó a la democracia, así que sugirió que en ese momento se hiciera una votación abierta para tomar la decisión final, dejando muy claro su respeto, admiración y cariño hacia ambos, pues los dos son los hombres rojos que siempre han dado la cara por el equipo y ninguno es más que otro; ¡así que empezó la votación! Mati, Mariano, Ana, Mau, Jazmín y Caro; votaron para que Patricio fuera a eliminación, dejando también claro que no era personal, simplemente era mejor cuidar a Heliud de su lesión para que no se agravara. Llegó el turno de Heliud para votar, y él dijo no tener ni voz ni voto en ese momento, pues no quería causar algún tipo de controversia. La votación continuó y Aristeo, Carmelita Zudikey y el mismo Patricio, votaron para que “Black Panther” fuera al duelo de eliminación, ¡y Patricio Araujo no se contuvo y dijo lo siguiente! “He estado también rifándome el físico, yo creo que de todos modos este equipo ya está fracturado después de esto y vamos a atenernos a las consecuencias, va Heliud”. ¡Qué fuerte advertencia!

Al final de la votación, Mati tuvo que dar la decisión final; los votos marcaron que Araujo fuera al duelo para cuidar la salud de Heliud, así que esa fue la decisión de “Terminator”. Rosique le dio la palabra a Patricio y lo que dijo sorprendió aún más a sus compañeros: “Sabes con quién cuentas, con quién no, y si existe la lealtad en esto... Extraño a ese equipo de la segunda temporada, aquí hay gente que no da ni un punto y sale con toda la tranquilidad del mundo a votar; está bien, estuvieron juntos. Yo creo que también uno se ha partido el lomo en cada circuito, vengo arrastrando también un problema en mi pierna desde hace una semana, y bueno, queda correr, ya no hay nada qué decir; pero abiertamente creo que esto ya no es un equipo”.

Al final, el eliminado fue Mau Wow, Patricio y Aris se salvaron, pero durante el duelo se vio de un lado a Zudikey y a Patricio y de otro a los demás integrantes del equipo. Al saber el resultado, Heliud fue a abrazar a Patricio para darle unas palabras de corazón: “Tú lo estás viendo como traición y no es así, el equipo trató de cuidarme... El equipo te quiere y te respeta, ¿sabes? No creas que esto fue una traición, tenemos que seguir unidos”, dijo el campeón de la tercera temporada, mientras que Araujo le aseguró que él no siente reciprocidad por el equipo ya.

¿Qué opinan de esto? ¿Afectará al equipo de Titantes todo lo que sucedió? ¿Patricio tenía razón? ¿Los demás tenían razón? Iremos viendo el comportamiento de los rojos durante los siguientes días.