FOTOS: Cardiacas competencias y vibrantes desenlaces en Exatlón.

El equipo de Conquistadores regresó victorioso a La Fortaleza tras haber ganado la primera batalla por La Supervivencia de Exatlón. Además recibieron con emoción y cariño a Yusef Farah, refuerzo y leyenda del equipo azul.

Quizá te pueda interesar: Duelo importante por ventaja en la mina del Exatlón.

Marcela Pérez, integrante de Guardianes reveló ante cámaras que ha tenido mala racha y puede que esté en riesgo de asistir al duelo de eliminación si es que pierden la segunda batalla por La Supervivencia contra Conquistadores.

Sorprendentes carreras de Yusef Farah en Exatlón.

Heber Gallegos, Jahir Ocampo y Daniel Vargas se reunieron para planear las próximas estrategias pues con la llegada de Yusef Farah, están confiados a que será sencillo derrotarlo pues no está en sincronía con algunos circuitos o ritmo de competencia.

Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores para disputar el segundo capítulo de la batalla por La Supervivencia del Exatlón. Conquistadores tomó la ventaja en la primera batalla, Guardianes redobla esfuerzos para conseguir el empate.

Quizá te pueda interesar: Rojos y azules con desenlace de relevos en Exatlón.

Finalmente, el equipo de Conquistadores logró derrotar por completo a Guardianes en una cardiaca carrera de relevos en la que Yusef Farah le otorgó el triunfo a su equipo y salvó a sus compañeras del duelo de eliminación.

Contundente eliminación de atletas del equipo de Conquistadores.

Antonio Rosique recibió al equipo de Guardianes, lamentablemente perdieron las dos batallas por La Supervivencia del Exatlón y una integrante del equipo tenía que despedirse. Paulina Martínez y Dulce Figueroa fueron seleccionadas por tener los puntajes más bajos.

Quizá te pueda interesar: Atletas responden las preguntas más incómodas de los fans de Exatlón.

Alan Mendoza fue el encargado de anunciar que Nataly Gutiérrez es la tercera integrante del equipo rojo que asistirá al duelo de eliminación del Exatlón. el examen semanal que reclama la salida de un atleta.

Lamentablemente Dulce Figueroa perdió todas sus vidas contra Paulina Martínez quien dio fin a su participación en el reality deportivo más emocionante con una última y cardiaca carrera en el Circuito De Las Tirolesas del Exatlón.

Ve la galería aquí.

