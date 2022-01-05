FOTOS | Colosal competencia por presea femenil Exatlón.

Algunos integrantes del equipo azul de Conquistadores se reunió en la alberca de La Fortaleza para comentar algunas anomalías que han notado con el equipo rojo de Guardianes pues argumentan que Nataly Gutiérrez no ha participado últimamente en los circuitos contra las atletas azules en Exatlón.

Macky González, Marysol Cortés y Yusef Farah se reunieron porque notaron un cierto acercamiento amoroso entre Tanya Núñez y Ramiro Garza a lo que ambos atletas confirmaron que hay cierta atracción mutua.

Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores en el circuito biométrico para disputar la clásica medalla convencional femenil. Nataly Gutiérrez logró superar la carrera contra el tiempo y consiguió la medalla de Exatlón.

Guardianes y Conquistadores se reunieron en el vibrante circuito del fin del mundo para enfrentarse en la clásica Batalla Colosal. El equipo ganador tiene la oportunidad de crear sus diseños de ropa y asistir a una fiesta extraordinaria en Exatlón.

Después de emocionantes y cardiacas carreras, el equipo rojo de Guardianes logró una increíble remontada en el marcador final y consiguió el triunfo en la Batalla Colosal del Exatlón.

