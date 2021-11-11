FOTOS: Exatlón pone al límite las emociones en vibrantes competencias.

El equipo de Conquistadores felicitó a Thalía por su desempeño en el circuito del Exatlón. Sin embargo algunas complicaciones surgen entre los integrantes del equipo rojo de Guardianes pues Nataly Gutiérrez reveló ante cámaras que aunque vio motivadas a sus nuevas compañeras, quiso pasar.

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Ramiro Garza confesó ante cámaras que las estrategias de semanas pasadas ya no funcionarán por los nuevos refuerzos que han ingresado al Exatlón. David Juárez “La Bestia” aprovechó las cámaras para revelar que cree que la llegada de los refuerzos ayudará al equipo.

¿Quién gana la medalla varonil en Exatlón?

Antonio Rosique dio la bienvenida a ambos equipos para disputar la medalla convencional del Exatlón. Diez hombres compiten, los cinco mejores se enfrentan con dos créditos cada uno y aquel atleta que aún tenga créditos conseguiría la medalla del Exatlón.

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Tony González fue el único representante del equipo rojo sin embargo David Juárez “La Bestia” se encargó de eliminarlo para que la medalla se quede en el equipo azul entre David, Yusef y Koke. Finalmente Yusef Farah resultó victorioso y ganó la medalla varonil de Exatlón.

¿Qué le sucedió a Jahir Ocampo en Exatlón?

Guardianes y Conquistadores se reunieron nuevamente en el Circuito De Los Mil Mares del Exatlón para disputar la posición estratégica más codiciada del reality deportivo y evitar la prueba adicional del Campamento que exige esfuerzo físico.

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En una cardíaca carrera de relevos entre Guardianes y Conquistadores, Jahir Ocampo sufrió un contundente golpe en la cabeza con la estructura del Circuito De Los Mil Mares del Exatlón. Conquistadores triunfaron en la batalla por La Fortaleza mientras que Jahir fue trasladado al hospital.

Después de su revisión médica, Jahir Ocampo regresó al Campamento pues su equipo perdió La Fortaleza. Antonio Rosique reunió a ambos equipos para disputar la primera batalla por La Supervivencia, además anunció que nuevamente Alan y David se enfrentarían en el Derby Prime Time.

Guardianes consiguieron el triunfo absoluto con un contundente marcador final por siete puntos sobre Conquistadores mientras que David derrotó a Alan y consiguió sumar mil dólares más a su bolsa del Derby Prime Time del Exatlón.

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